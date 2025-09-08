x

La actriz Debby Ryan, de la serie “Jessie”, anunció su primer embarazo con Josh Dun de Twenty One Pilots

La exestrella de Disney sorprendió al mostrar su embarazo en sus redes sociales tras más de cinco años de matrimonio con Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots.

  • Debby Ryan anunció su embarazo junto a su esposo Josh Dun, baterista de la exitosa banda Twenty One Pilots. FOTO: INSTAGRAM DEBBY RYAN
    Debby Ryan anunció su embarazo junto a su esposo Josh Dun, baterista de la exitosa banda Twenty One Pilots. FOTO: INSTAGRAM DEBBY RYAN
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 30 minutos
bookmark

La reconocida actriz Debby Ryan, de 32 años, recordada por su papel en exitosas producciones de Disney como “Jessie”, “16 deseos”, “Radio Rebel” y otras, anunció que está esperando su primer hijo.

La superestrella de Disney está casada desde hace más de cinco años con Josh Dun, quien es reconocido mundialmente como el baterista y cofundador la exitosa banda originaria de Ohio: Twenty One Pilots.

Por medio de redes sociales, la pareja anunció felizmente la llegada de un nuevo integrante a la familia. Con un carrusel de Instagram se mostraron dichosos compartiendo la noticia con sus seguidores. Sin embargo, decidieron mantener en reserva si será niño o niña.

Puede ver: El video de 26 minutos con el que Ariana Grande ganó el premio MTV Video Music Awards 2025

En la publicación, Debby dejó ver su embarazo en una etapa avanzada mientras su esposo la abraza. Además, mostraron la ecografía del bebé y una caricatura de ambos.

Deborah Ann Ryan —nombre real de la actriz estadounidense— comenzó a actuar en teatros profesionales a la edad de siete años. El papel de“Jessie” (2011–2015) donde protagonizó a Jessie Prescott, la niñera de cuatro niños millonarios en Nueva York, la lanzó a la fama internacional.

En 2018 llegó a Netflix con “Insatiable”, la serie donde encarnó a Patty Bladell, una adolescente que busca venganza tras sufrir acoso escolar.

Lea más: Maluma se pasea por las calles de Medellín con un Ferrari que compró, único en el mundo

Como era de esperarse, llegaron miles de comentarios de sus seguidores emocionados por la noticia, entre ellos las actrices Lily Collins, Sarah Hyland y el excolega de Debby en “Jessie”, Kevin Chamberlin, deseándole éxitos en esta nueva etapa de su vida siendo padres.

La relación entre la actriz y el baterista comenzó en el año 2013 y en 2018 se comprometieron, desde el inicio han sido muy privados, así que se casaron en secreto en Texas, a finales del 2019.

Se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. En los últimos años, Ryan ha participado en cine independiente, mientras que Dun ha estado de gira con su banda.

Utilidad para la vida