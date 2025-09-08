La actriz Debby Ryan, de la serie “Jessie”, anunció su primer embarazo con Josh Dun de Twenty One Pilots

La reconocida actriz Debby Ryan, de 32 años, recordada por su papel en exitosas producciones de Disney como “Jessie”, “16 deseos”, “Radio Rebel” y otras, anunció que está esperando su primer hijo.

La superestrella de Disney está casada desde hace más de cinco años con Josh Dun, quien es reconocido mundialmente como el baterista y cofundador la exitosa banda originaria de Ohio: Twenty One Pilots.

Por medio de redes sociales, la pareja anunció felizmente la llegada de un nuevo integrante a la familia. Con un carrusel de Instagram se mostraron dichosos compartiendo la noticia con sus seguidores. Sin embargo, decidieron mantener en reserva si será niño o niña.

