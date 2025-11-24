¿Debe continuar o no Cándido en Nacional? Ese es el dilema que hoy tiene el club; su nivel ha mejorado

El futuro de Camilo Cándido en Atlético Nacional se ha convertido en uno de los debates más intensos del club verde. El lateral izquierdo uruguayo, cuyo contrato vence este 31 de diciembre, ha vivido un año de contrastes que lo ha puesto en el centro de la discusión sobre si debe continuar vistiendo la camiseta de Nacional.
Hace unos meses, durante la gestión del técnico Javier Gandolfi, al jugador se le comunicó que no harían uso de la opción de compra. Para muchos, este tipo de noticias podría desmotivar a cualquier profesional. Sin embargo, desde la llegada de Diego Arias a la dirección técnica, Cándido ha mostrado una transformación notable. Su nivel ha sido superlativo: ha cerrado los espacios por la banda izquierda, participa con efectividad en ataque e incluso ha sumado goles importantes. Este cambio no pasa desapercibido, sobre todo porque demuestra un profesionalismo ejemplar; a pesar de saber que su permanencia no estaba garantizada, nunca bajó su rendimiento.