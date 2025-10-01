Débora Arango no prohibió al MAMM vender sus obras

La controversia por la posible venta de dos obras de Débora Arango volvió a encender el debate sobre el destino de su legado artístico. Según reveló La W Radio, documentos oficiales muestran que la pintora nunca dejó estipulado que el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tuviera prohibido comercializar sus piezas.
El caso estalló tras conocerse que el MAMM había manifestado su intención de vender dos de las pinturas más representativas de la artista, Rojas Pinilla y Madona del Silencio, al Banco de la República. La propuesta, argumentó la institución, buscaba obtener recursos para garantizar el sostenimiento de la colección y apoyar nuevas generaciones de artistas.