x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Débora Arango no prohibió al MAMM vender sus obras

Así lo reveló La W, tras acceder a documentos que confirman que la pintora no dejó prohibición expresa sobre la comercialización de sus piezas.

  • Las obras de Débora Arango, declaradas Bien de Interés Cultural en 2004, forman parte del legado donado al MAMM en 1986. FOTO: El Colombiano
    Las obras de Débora Arango, declaradas Bien de Interés Cultural en 2004, forman parte del legado donado al MAMM en 1986. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La controversia por la posible venta de dos obras de Débora Arango volvió a encender el debate sobre el destino de su legado artístico. Según reveló La W Radio, documentos oficiales muestran que la pintora nunca dejó estipulado que el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tuviera prohibido comercializar sus piezas.

En contexto: Posible venta de dos obras de Débora Arango encendió la polémica en Medellín, ¿por qué?

El caso estalló tras conocerse que el MAMM había manifestado su intención de vender dos de las pinturas más representativas de la artista, Rojas Pinilla y Madona del Silencio, al Banco de la República. La propuesta, argumentó la institución, buscaba obtener recursos para garantizar el sostenimiento de la colección y apoyar nuevas generaciones de artistas.

InfogrÃ¡fico
Débora Arango no prohibió al MAMM vender sus obras

Sin embargo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ratificó que la transacción no puede realizarse. A través de la Resolución 1489, la Dirección de Patrimonio y Memoria confirmó la negativa inicial y dejó en firme que las obras deben permanecer en el museo como parte del patrimonio donado por Arango en 1986.

El argumento central de la cartera se basa en el carácter irrevocable de la donación y en la declaratoria como Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, que desde 2004 ampara las 233 piezas legadas por la artista, según lo establece la Resolución 0316 de ese año.

De esta manera, aunque la revisión de los documentos evidencia —como lo reseñó La W— que Débora Arango no había impuesto explícitamente restricciones a la venta, el Estado considera que la protección patrimonial prevalece sobre cualquier interpretación contractual.

Entérese de más: Fin de la discusión: Ministerio de Cultura le dijo al Mamm que no puede vender las obras de Débora Arango

La polémica, que inició con la investigación del periodista José Fernando Hoyos en Revista de Papel y fue replicada por El Reporte Coronell, plantea una discusión de fondo sobre el papel de los museos frente a los legados que custodian y las tensiones entre sostenibilidad financiera y preservación cultural.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida