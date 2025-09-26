Decameron cierra temporalmente un hotel San Andrés por fallas estructurales, ¿qué pasará con sus huéspedes?

Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés, luego de recibir, el pasado 22 de septiembre, un informe de ingeniería que advertía posibles riesgos en la estabilidad física de la edificación. La compañía aseguró que la decisión se tomó como una medida preventiva para proteger la seguridad de huéspedes y empleados, y que actuó de manera inmediata frente a los hallazgos preliminares. Lea más: SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana

Plan de contingencia: reubicación y reembolsos para los viajeros

Para mitigar el impacto de la medida, la cadena hotelera activó un plan de contingencia que incluye la reubicación de los huéspedes que ya estaban alojados en el Aquarium hacia otros hoteles Decameron en la isla o en establecimientos aliados. Además, un equipo especial de colaboradores se encarga de facilitar los traslados y acompañar a los turistas en el proceso. De igual forma, la empresa está en contacto con los clientes que tenían reservas confirmadas para las próximas semanas. A estos se les ofrecen dos alternativas: reubicación en otra sede o el reembolso total del dinero pagado.

Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés

Canales exclusivos de atención para clientes afectados

Con el fin de atender inquietudes y garantizar un servicio ágil, Decameron habilitó canales de atención exclusivos para quienes se vean afectados por el cierre. Los viajeros pueden comunicarse a través de líneas telefónicas y del correo electrónico reacomodaciones@decameron.com, habilitado para resolver dudas y gestionar las reservas. La empresa, en un comunicado, lamentó los inconvenientes causados por la medida y pidió comprensión a los viajeros, subrayando que la seguridad de clientes y trabajadores fue el factor determinante en la decisión. Lea más: Hoteles se quejan de carestía en recibo de la luz: piden al Gobierno prorrogar cobro de sobretasa de energía