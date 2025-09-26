Decameron cierra temporalmente un hotel San Andrés por fallas estructurales, ¿qué pasará con sus huéspedes?

Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés, luego de recibir, el pasado 22 de septiembre, un informe de ingeniería que advertía posibles riesgos en la estabilidad física de la edificación.
La compañía aseguró que la decisión se tomó como una medida preventiva para proteger la seguridad de huéspedes y empleados, y que actuó de manera inmediata frente a los hallazgos preliminares.
Lea más: SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana