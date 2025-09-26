x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Decameron cierra temporalmente un hotel San Andrés por fallas estructurales, ¿qué pasará con sus huéspedes?

Decameron cerró temporalmente el Hotel Aquarium en San Andrés tras detectar anomalías estructurales. ¿Qué pasará con los huéspedes afectados?

  • El Hotel Aquarium es operado por Decameron desde 1998, aunque la propiedad del inmueble pertenece a un tercero y actualmente está bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El Hotel Aquarium es operado por Decameron desde 1998, aunque la propiedad del inmueble pertenece a un tercero y actualmente está bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). FOTO: Juan Antonio Sánchez
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés, luego de recibir, el pasado 22 de septiembre, un informe de ingeniería que advertía posibles riesgos en la estabilidad física de la edificación.

La compañía aseguró que la decisión se tomó como una medida preventiva para proteger la seguridad de huéspedes y empleados, y que actuó de manera inmediata frente a los hallazgos preliminares.

Lea más: SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana

Plan de contingencia: reubicación y reembolsos para los viajeros

Para mitigar el impacto de la medida, la cadena hotelera activó un plan de contingencia que incluye la reubicación de los huéspedes que ya estaban alojados en el Aquarium hacia otros hoteles Decameron en la isla o en establecimientos aliados.

Además, un equipo especial de colaboradores se encarga de facilitar los traslados y acompañar a los turistas en el proceso.

De igual forma, la empresa está en contacto con los clientes que tenían reservas confirmadas para las próximas semanas. A estos se les ofrecen dos alternativas: reubicación en otra sede o el reembolso total del dinero pagado.

Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés
Hoteles Decameron anunció el cierre temporal del Hotel Aquarium en San Andrés

Puede leer: Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia en 2025, ¿está la suya?

Canales exclusivos de atención para clientes afectados

Con el fin de atender inquietudes y garantizar un servicio ágil, Decameron habilitó canales de atención exclusivos para quienes se vean afectados por el cierre.

Los viajeros pueden comunicarse a través de líneas telefónicas y del correo electrónico reacomodaciones@decameron.com, habilitado para resolver dudas y gestionar las reservas.

La empresa, en un comunicado, lamentó los inconvenientes causados por la medida y pidió comprensión a los viajeros, subrayando que la seguridad de clientes y trabajadores fue el factor determinante en la decisión.

Lea más: Hoteles se quejan de carestía en recibo de la luz: piden al Gobierno prorrogar cobro de sobretasa de energía

¿Quién opera el hotel Aquarium en San Andrés?
El Hotel Aquarium es operado por Decameron desde 1998, aunque la propiedad del inmueble pertenece a un tercero y actualmente está bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
¿Qué significa el cierre temporal del hotel Decameron en San Andrés?
El cierre temporal supone un golpe simbólico para la cadena en el archipiélago, donde el Aquarium es uno de sus hoteles más reconocidos. Sin embargo, la empresa remarcó que la prioridad absoluta es preservar la seguridad de todas las personas vinculadas a la operación.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida