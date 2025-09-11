x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Pilas! Decathlon abrió vacantes en Colombia para la temporada navideña: así puede postularse

La marca multideportiva francesa busca reforzar su equipo en ciudades clave del país. Ofrece oportunidades para apasionados por el deporte en cargos como asesor comercial deportivo.

  • Decathlon ofrece nuevas vacantes en Colombia para deportistas apasionados que quieran sumarse a su equipo esta Navidad. FOTO: CORTESÍA
    Decathlon ofrece nuevas vacantes en Colombia para deportistas apasionados que quieran sumarse a su equipo esta Navidad. FOTO: CORTESÍA
  • La multinacional francesa Decathlon amplía su equipo para responder a la alta demanda en temporada de fin de año. FOTO: CORTESÍA
    La multinacional francesa Decathlon amplía su equipo para responder a la alta demanda en temporada de fin de año. FOTO: CORTESÍA
hace 36 minutos
bookmark

Con la llegada de la temporada de vacaciones y compras de fin de año, Decathlon, la reconocida marca multideportiva francesa, anunció nuevas ofertas de empleo en Colombia para reforzar su equipo y atender la creciente demanda en sus tiendas. La compañía, que ha consolidado su presencia en el país desde su llegada hace algunos años, busca perfiles apasionados por el deporte para unirse a su equipo en diferentes ciudades.

“Nuestro compromiso con Colombia va más allá del ejercicio físico y también se centra en ofrecer oportunidades laborales que generen valor para todos. Queremos marcar la diferencia y lograr que en nosotros, muchos aspirantes encuentren un lugar ideal para alcanzar sus más grandes sueños”, señaló Daniel Otero, líder de Atracción de Talento de Decathlon Colombia.

Actualmente, Decathlon cuenta con 18 tiendas en el país y espera cerrar el 2025 con 20 puntos físicos, lo que abrirá más oportunidades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Chía e Ibagué.

Le puede interesar: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

¿Por qué trabajar en Decathlon?

La multinacional francesa Decathlon amplía su equipo para responder a la alta demanda en temporada de fin de año. FOTO: CORTESÍA
La multinacional francesa Decathlon amplía su equipo para responder a la alta demanda en temporada de fin de año. FOTO: CORTESÍA

Más allá de ser una tienda de artículos deportivos, Decathlon se ha convertido en un empleador atractivo en Colombia, reconocido por fomentar una cultura laboral que valora la diversidad, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.

Como parte del grupo francés Mulliez, la marca tiene presencia en más de 70 países y opera 12 centros de innovación, manteniendo como propósito central inspirar el deporte y el bienestar en las comunidades donde opera.

Lea más: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Cargos disponibles y requisitos

La empresa destaca el cargo de asesor comercial deportivo, ideal para quienes disfrutan compartir su pasión por el deporte con los clientes. Los requisitos clave son:

- Ser deportista apasionado.

- Tener vitalidad y energía.

- Contar con orientación al servicio y persistencia.

- Demostrar una mentalidad ganadora.

¿Cómo postularse a las vacantes de Decathlon?

Las personas interesadas pueden aplicar a través del portal: trabajaconnosotrosdecathlonco.gupy.io.

En esta plataforma encontrarán el detalle de los cargos, responsabilidades y beneficios para cada vacante.

Conozca también: ¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida