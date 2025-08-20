Startup paisa busca romper récord histórico con más de 300 mil declaraciones de renta en 2025

Con el inicio de la temporada tributaria para personas naturales, la startup paisa Tributi.com, una de las herramientas digitales más usadas en el país, anunció que proyecta acompañar la presentación de más de 300 mil declaraciones de renta durante este 2025.
Con esta cifra, la compañía espera marcar un nuevo récord histórico en sus operaciones, una meta ambiciosa considerando que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que 6,7 millones de personas estarán obligadas a cumplir con este trámite este año.
La confianza de Tributi.com en alcanzar este objetivo se basa en los buenos resultados de años anteriores. En 2024, la plataforma facilitó la elaboración de más de 180 mil declaraciones, un crecimiento del 20% comparado con 2023.
Desde su creación, más de 1,5 millones de personas han recurrido a sus servicios, herramientas o contenidos para entender y cumplir con sus obligaciones tributarias.