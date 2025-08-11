Declaración de renta 2025: multas, sanciones y embargos por no cumplir a tiempo con la Dian

Declarar renta en Colombia no es solo un deber tributario, es una responsabilidad ciudadana con impacto directo en las finanzas personales y en el financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos esenciales.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que más de 3,5 millones de personas naturales residentes deberán cumplir este año con la declaración correspondiente al año gravable 2024.
El calendario arranca el 12 de agosto de 2025 y termina el 24 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT de cada contribuyente.