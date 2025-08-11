Declaración de renta 2025: multas, sanciones y embargos por no cumplir a tiempo con la Dian

Declarar renta en Colombia no es solo un deber tributario, es una responsabilidad ciudadana con impacto directo en las finanzas personales y en el financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos esenciales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que más de 3,5 millones de personas naturales residentes deberán cumplir este año con la declaración correspondiente al año gravable 2024. El calendario arranca el 12 de agosto de 2025 y termina el 24 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT de cada contribuyente.

Cumplir a tiempo evita sanciones, intereses y posibles embargos, y además ofrece la oportunidad de evaluar ingresos, gastos, inversiones y deudas.

Las sanciones por declarar tarde o no declarar

De acuerdo con la Dian, presentar la declaración fuera del plazo tiene un precio claro: 1. Sanción por extemporaneidad corresponde al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso. 2. Si no hay impuesto a pagar, el cálculo se hace sobre ingresos brutos (0,5% mensual) o patrimonio líquido (1% anual). 3. Sanción mínima en 2025 es de $498.000, incluso si el valor de la declaración es cero.

Sanciones y multas por declarar luego o no declarar renta. FOTO: Imagen generada con IA.

Por otra parte, no declarar es aún más costoso, ya que la multa es del 20% de los ingresos o consignaciones no reportadas, sin bajar de $498.000, y puede sumarse un 10% adicional si, tras notificación formal, el contribuyente sigue sin cumplir. Además, hay intereses moratorios calculados sobre el impuesto no pagado, que crecen con el tiempo y se ajustan cada año según la tasa de usura vigente menos dos puntos porcentuales.

Embargos: el escenario más grave si no declara renta

Si el contribuyente no presenta la declaración o no paga el impuesto, la Dian puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Con este procedimiento, la entidad puede: -Embargar cuentas bancarias. -Retener salarios o ingresos. -Secuestrar bienes muebles o inmuebles. Para esto, la Dian debe contar con un título ejecutivo, que puede ser la propia declaración presentada y no pagada. El embargo puede decretarse simultáneamente con el mandamiento de pago. Entérese más: ¿Debo declarar renta en 2025? Guía para saberlo

¿Quiénes deben declarar renta en 2025?

Deben presentar declaración de renta las personas naturales que en 2024: -Tuvieron un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211,7 millones). -Obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65,89 millones). -Hicieron consumos con tarjeta de crédito, compras o consignaciones bancarias por más de 1.400 UVT. -Fueron responsables del IVA al 31 de diciembre de 2024. Siga leyendo: ¿Debe declarar renta en 2025? Mire aquí las fechas clave y evite sanciones

Cómo cumplir con el trámite sin errores

El proceso se realiza a través del portal web de la Dian, utilizando el formulario 210 para personas naturales residentes y el 110 para no residentes. Por eso, les presentamos los pasos clave: 1. Organizar la documentación: certificados de ingresos, extractos bancarios, soportes de inversiones y facturas. 2. Verificar la fecha de vencimiento: según los dos últimos dígitos del NIT. 3. Utilizar herramientas de la Dian: guías, simuladores y programas como “Ayuda Renta” y “Hazlo tú mismo”. Si el cálculo arroja saldo a favor, puede solicitar devolución o abono para la declaración del año siguiente.