Declaración de renta 2025: fechas claves esta semana, ¿quiénes deben declarar?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció las personas naturales que deberán realizar su declaración de renta entre el 15 y el 19 de septiembre. Durante este periodo deberán presentar su obligación tributaria los contribuyentes cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) termine entre 47 y 56, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la entidad. Le puede gustar: Dólar en Colombia sigue cediendo este lunes y ya se negocia por debajo de los $3.900 El cronograma quedó definido de la siguiente manera: - Lunes 15 de septiembre: NIT terminados en 47 y 48 - Martes 16 de septiembre: NIT terminados en 49 y 50 - Miércoles 17 de septiembre: NIT terminados en 51 y 52 - Jueves 18 de septiembre: NIT terminados en 53 y 54 - Viernes 19 de septiembre: NIT terminados en 55 y 56. Declarar dentro de las fechas establecidas es fundamental para evitar sanciones e intereses de mora, además de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales tanto en Bogotá como en el resto del país. La Dian aclaró que no todas las personas naturales están obligadas a presentar declaración de renta en 2025. La exigencia aplica únicamente para quienes cumplan ciertos criterios financieros o tributarios durante el año gravable 2024. Consulte: Presupuesto 2026: se acaba el plazo para definir el monto, ¿qué podría pasar? Entre las condiciones más relevantes se encuentran haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024, o poseer un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) al cierre del mismo año. También deberán declarar quienes hayan reportado ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) en todo el periodo fiscal. De igual manera, estarán obligados los contribuyentes que hayan realizado consumos con tarjeta de crédito, compras o gastos que superen los 1.400 UVT ($65.891.000), así como aquellos cuyas consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas excedan ese mismo monto en 2024. En todos los casos, la DIAN insiste en la importancia de verificar estas condiciones para evitar sanciones y cumplir a tiempo con la obligación tributaria. Entérese: Carrasquilla: “El MinHacienda del 2026 tiene que ser heroico y valorar muy poquito la tranquilidad”