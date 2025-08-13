x

Declaración de renta 2025 para pensionados: requisitos, fechas y cómo saber si debe presentarla

Aunque la pensión tiene una exención parcial en la declaración de renta, muchos pensionados deberán cumplir con este trámite si superan ciertos topes. Conozca cuáles son los requisitos, las fechas clave y el paso a paso para verificar si está obligado a declarar.

  • La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que el hecho de ser pensionado no lo exime de declarar renta. Foto: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

El calendario tributario para personas naturales, incluidos los pensionados, correspondiente al año gravable 2024 va del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según los dos últimos dígitos del NIT.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que el hecho de ser pensionado no lo exime de declarar. Quienes superen los topes establecidos deben presentar la declaración, incluso si la pensión es su única fuente de ingresos.

Puede leer: Declaración de renta 2025: inician los plazos de vencimiento en la Dian

En este proceso se deben registrar ingresos, gastos y bienes. Con esa información, la Dian define si hay o no obligación de pagar el impuesto de renta.

¿Cuáles son los pensiones que deben declarar renta?

Los pensionados en Colombia están obligados a presentar la declaración de renta si durante 2024 cumplieron con al menos uno de estos requisitos:

-Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224 millones al 31 de diciembre de 2024.

-Registrar ingresos brutos anuales mayores a $69.718.600.

-Realizar compras o pagos con tarjeta de crédito que superen los $69.718.600.

-Haber efectuado consignaciones, depósitos o inversiones financieras por un valor igual o superior a esa misma cifra.

Entérese: Declaración de renta 2025: multas, sanciones y embargos por no cumplir a tiempo con la Dian

Paso a paso para saber si un pensionado debe declarar renta

Si es pensionado y no tiene claro si debe presentar la declaración de renta del año gravable 2024, siga estos pasos:

-Ingrese al portal de la Dian: Consultar aquí

-Seleccione “Usuario registrado”. Si no tiene cuenta, elija “Usuario nuevo” y complete el registro.

-Inicie sesión con su tipo y número de documento y contraseña.

-Busque la opción “Consultar información exógena”, donde encontrará los datos que terceros han reportado sobre usted.

Vea también: ¿Debo declarar renta en 2025? Guía para saberlo

-Acepte las condiciones de consulta y seleccione el año 2024.

-El sistema le indicará si superó los topes establecidos para declarar renta en 2025.

