Colombianos pagaron $23,6 billones por declaraciones de renta a la Dian

Con una temporada sin sobresaltos técnicos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cerró el calendario de vencimientos de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2024.

Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la entidad recibió un total de 6.521.502 declaraciones de renta, de las cuales 763.036 fueron de contribuyentes que lo hicieron por primera vez.

El recaudo total alcanzó los $23,6 billones, de los cuales $5,7 billones corresponden al impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, y $17,9 billones a anticipos y retenciones practicadas con antelación.

Este monto final es superior a lo recaudado en 2024, para el año gravable 2023, cuando la Dian recibió $21,7 billones. Es decir, 8,76% más o $1,9 billones más.

Este monto se desglosó así: $5,5 billones fueron pagados directamente por 1.209.035 contribuyentes como saldo a pagar. El resto del recaudo provino de retenciones en la fuente realizadas durante el año gravable.

“El cumplimiento masivo y sin fallas técnicas demuestra la confianza de los ciudadanos y la robustez de la plataforma”, afirmó Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la Dian.

Lea más: Carlos Betancourt será el cuarto director de Petro en la Dian: asumiría un desfase $8 billones