¿Conviene pagar la declaración de renta con un crédito de libre inversión?

El reloj ya está corriendo, el 24 de octubre vence el plazo para presentar la declaración de renta. La Dian entrará en modo lupa, revisando las finanzas de millones de contribuyentes para definir cuánto deben pagar.
Y mientras llega la fecha, muchos evalúan si pedir un crédito de libre inversión o una libranza es la jugada para cubrir la cuenta con el Estado. ¿Vale la pena?
Lo primero que se debe tener en cuenta son las tasas de referencia de los bancos, pero en términos generales la viabilidad del crédito dependerá de la Tasa Efectiva Anual, TEA, de cada entidad. Al comparar los créditos de libre inversión y los de libranza, los intereses son menores para este último.
Por ejemplo, Banco Caja Social ofrece préstamos libres desde 13,1% hasta 24,6% E.A., mientras que su servicio de libranza tiene un interés desde 13%.