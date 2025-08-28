¡Pilas! Dian está sancionando por la declaración de renta sugerida, si tiene estos errores

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha insistido en que la declaración de renta sugerida es un borrador elaborado con base en la información que terceros —como bancos, empleadores y pagadores— reportan a la entidad.
Aunque resulta útil como guía, no reemplaza la responsabilidad del contribuyente. Quien firma y presenta la declaración responde por la veracidad de los datos.
Si el borrador omite bienes, ingresos o deducciones relevantes, la Dian puede imponer multas, intereses moratorios y exigir un mayor impuesto.
Lea más: ¡Alerta de la Dian! Estafadores envían mensajes falsos para robar durante declaración de renta