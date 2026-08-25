“No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM

Tras su salida de River Plate, la cual fue polémica, el argentino Rodrigo Riep, representante de Juan Fernando Quintero, habló sobre cómo se dio la llegada del talentoso jugador al DIM.

En el programa Unbreak, el representante de Quintero y Sebastián Villa habló sobre su historia, su recorrido, recordó cuando llegó a Colombia y también se refirió a lo que ha sido la amistad y el trabajo con Juan Fernando, a quien llevó a Argentina para ser grande en River Plate.

De igual forma, mencionó la forma como se dio todo para que Juan Fernando regresara al DIM. “Para Juanfer hubo ofertas de China, por cinco veces más de lo que se fue, y nos sentamos al borde de la cama y le dije: ‘enano qué es esto, esto es por plata o por la gloria’”.

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Al ser indagado si el jugador es rebelde, se emocionó, dijo que lo quiere como un hijo y soltó la siguiente frase: “Juanfer es más bueno que el pan”.

Riep resaltó que Quintero tiene algunas cosas de los grandes jugadores, pero que es humilde y de un gran corazón. Enfatizó que “tiene todo lo que tienen las estrellas, pero estamos hablando de un chico que desde chiquito sabía que era un crack, que iba a triunfar, y a su talento le sumó una preparación”.

El empresario sostuvo que “lo llevé a Argentina, donde demostró toda la capacidad que tenía; para mí hizo el gol más importante del club y de la Copa Libertadores, en Europa, porque no creo que nunca más se dé algo así”.