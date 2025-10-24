Lamine Yamal acusa al Real Madrid de robar y Mbappé responde con récord histórico; ¿quién ganará el clásico?

El clásico español del domingo 26 de octubre (10:15 a. m., señal de Disney+ y ESPN) promete ser mucho más que un enfrentamiento entre FC Barcelona y Real Madrid en los 90 minutos. Será una guerra de provocaciones, ambiciones y récords. Porque mientras Barcelona avanza con su “joya” disparando frases, en el lado blanco Kylian Mbappé alarga su trayectoria con récords impresionantes. La confianza del culé, y el trabajo silencioso del líder francés por el lado de los merengues, serán determinantes el domingo, cuando el pitazo inicial suene. Le contamos cómo llegan los equipos al clásico y qué es lo que está pasando con las estrellas de ambos clubes.

Lamine Yamal afirma con seguridad que “el Real Madrid roba

Lamine Yamal, apenas 18 años, pero protagonista de los medios en múltiples ocasiones, no se guardó absolutamente nada hace unos días en el programa “Chup Chup”. Cuando a Yamal le preguntaron si veía similitudes entre el equipo de su rival en la Kings League (el de Ibai Llanos) y el Real Madrid, soltó sin filtro: “Sí, roban, se quejan”. Ese “roban” retumbó en el entorno madridista como una provocación anunciada. Y él lo sabía: “¿No te acuerdas de la última vez que fuimos al Bernabéu? 0-4”, añadió con una media sonrisa.

Lo que parecía ser simple confianza juvenil se ha convertido en foco de alarma. En Madrid se habla de posibles sanciones y de que las declaraciones podrían tener “consecuencias graves”. Pero para Yamal esto es solo parte del juego, pues sabe que cada palabra añade peso al duelo, y que la mejor respuesta es seguir demostrando dentro de la cancha lo que tranquilamente insinúa.

Mbappé brilla en silencio

El arranque de temporada de Kylian Mbappé con el Real Madrid raya lo extraordinario: 15 goles en 11 partidos, el mejor inicio de su carrera. Pero donde verdaderamente retumba su nombre es en Europa: 60 goles en 89 partidos de Champions League. Esa marca, para alguien de 26 años, augura un futuro extraordinario. Así, mientras Yamal dispara lo que parece una bomba mediática, Mbappé contesta con datos que aportan mucho más peso. La conversación no es ya solo ¿quién gana?, sino “¿quién manda?”. Y Barcelona sabe: el récord del francés será determinante para el resultado del fin de semana.

¿Cómo llega el Real Madrid y el Barcelona al clásico?

El Real Madrid lidera La Liga con 24 puntos tras nueve jornadas, y Barcelona le sigue con 22. Para los merengues, la campaña en la Champions ha sido plena con tres victorias en tres partidos. El Barcelona, por su parte, llega con la mochila pesada de haber barrido al Madrid la pasada temporada en todos los enfrentamientos clave, incluidas Liga, Supercopa y Copa. Pero también llega con dudas, ente lesiones, ritmo algo inferior, y un contexto donde cada paso en falso se paga caro.