“Si no rindo en el Mónaco, tendré que olvidarme del Mundial”: Paul Pogba rompe el silencio tras volver al fútbol después de más de dos años sancionado

Paul Pogba volvió a pisar una cancha de fútbol después de más de dos años suspendido, y su reaparición no pasó desapercibida. El mediocampista francés, campeón del mundo en 2018, reapareció este 22 de noviembre vistiendo por primera vez la camiseta del AS Mónaco en la Ligue 1. Pogba entró en un escenario adverso, con su equipo perdiendo ampliamente, pero envuelto en un recibimiento que sorprendió hasta al propio jugador. Sus declaraciones después del partido fueron conmovedoras y esperanzadoras para un jugador que aún aspira con vestir la camiseta del seleccionado nacional como en los viejos tiempos. Le contamos qué dijo Pogba tras su regreso.

En Rennes, donde el Mónaco terminó cayendo 4-1, la entrada de Pogba al minuto 84 desató una ovación que retumbó en cada esquina del estadio. El público local se levantó para aplaudirlo, celebrando no el resultado, sino el regreso de un ídolo cuya carrera estuvo detenida 811 días por una sanción por dopaje, lesiones y un largo camino de preparación física. La última vez que Pogba había disputado un compromiso oficial fue el 3 de septiembre de 2023, con la Juventus. Poco después, daría positivo por DHEA, sustancia que eleva los niveles de testosterona, y sería suspendido de manera inmediata. En febrero de 2024 recibió cuatro años de castigo, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción a 18 meses tras determinar que la ingesta no había sido intencional. Entre ese proceso, lesiones recurrentes y la finalización de su contrato con Juventus, el francés quedó fuera del radar competitivo. En junio, el Mónaco apostó por él, aunque su debut tuvo que esperar por molestias físicas adicionales.

¿Cómo le fue a Pogba en el regreso?

En apenas once minutos, Pogba dejó buenas sensaciones. El francés jugó como si nunca se hubiera ausentado con pases precisos, recuperaciones limpias y una serenidad con el balón que demostraron que no se había oxidado del todo. Según las cifras del partido, Pogba completó 14 de los 15 pases, cinco de ellos en campo contrario, conectó un balón largo y tocó la pelota 17 veces.

Declaraciones de Pogba luego del partido

Fueron sus palabras, más que sus números, los que terminaron marcando la noche. En la zona mixta, el futbolista confesó que el momento lo desbordó emocionalmente. “Fue bonito. Es la vuelta de Paul Pogba, pero ahora estoy en el Mónaco y no me gusta perder”, dijo con honestidad. También admitió que nunca imaginó ver al público levantarse para aplaudirlo: “Me conmovió. No lo esperaba. Gracias a todos los que me apoyaron hoy”. Pogba también hablo de lo que se viene y fue tajante sobre sus aspiraciones con la selección. Aunque sabe que volver a los planes de Didier Deschamps parece lejano, no renuncia al sueño.

“Todavía falta mucho. Necesito recuperar la forma. Si no rindo en el Mónaco, tendré que olvidarme del Mundial”, advirtió sin rodeos. Su ingreso se dio cuando el encuentro ya estaba sentenciado. Rennes había marcado cuatro goles y el Mónaco jugaba con un hombre menos, tras la expulsión de Denis Zakaria. Entre el dolo del resultado y la emoción por el regreso, Pogba se arrodilló cuando terminó el partido, casi procesando lo que representa volver después de meses de incertidumbre.