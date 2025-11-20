Un crimen espacial que nunca sucedió: astronauta señalada de cometer el primer delito en órbita es inocente; su pareja mintió

El primer crimen que se habría cometido desde el espacio nunca existió. Esa fue la conclusión a la que llegó un juzgado de Texas, en Estados Unidos, cuando Summer Heather Worden se declaró culpable de acusar falsamente a su exesposa, la astronauta Anne McClain, de acceder ilegalmente a su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional (ISS).
Y es que las acusaciones de Worden –una exoficial de inteligencia de la Fuerzas Aérea– se dieron en 2019 mientras su entonces esposa, McClain, se encontraba en órbita, por lo que esta se constituía como la primera denuncia de un presunto delito cometido fuera de la Tierra, según informó The New York Times en su momento.
Worden señaló a McClain de haber adivinado su contraseña para acceder ilegalmente a su cuenta bancaria. La denuncia, provocó investigaciones por parte de la Comisión Federal de Comercio (CFC) y de la Oficina del Inspector General de la Nasa.