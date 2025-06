Lo que estoy haciendo es cumpliendo mi deber. Hoy en Colombia hay una controversia jurídica de marca mayor, que no solamente supone la decisión de convocar una consulta popular o no, sino que –de alguna manera– está poniendo en riesgo el principio de supremacía constitucional y la separación de poderes en Colombia.

Es así de fácil. No entiendo por qué es tan complejo entender una circunstancia en la que una autoridad administrativa, que somos nosotros y que no es juez de la República, lo único que está pretendiendo es que, ante semejante controversia constitucional, sean las cortes las que en últimas tomen la decisión, como ha sido históricamente desde la historia republicana de Colombia. Esto no es un tema nuevo.

La Registraduría no va a avanzar en el proceso de la consulta hasta no tener una decisión de fondo por parte de las cortes. Tampoco vamos a invertir 750.000 millones de pesos a riesgo de que mañana exista un detrimento del erario público y se pierda ese recurso. Es lo prudente para defender la democracia de este país.

¿Puede darse el escenario de que el Consejo de Estado falle de una manera y la Corte Constitucional en otra? ¿Lo han contemplado?

No lo hemos contemplado porque no podemos hablar sobre hipotéticos. Sin embargo, personalmente creo que esa circunstancia no va a ocurrir porque el Código de Procedimiento Administrativo claramente establece que cuando se presenten controversias entre diferentes cortes se decide cuál de ellas termina conociendo del asunto en concreto.

Las mismas cortes van a ponerse de acuerdo respecto de cuál de ellas tendrá la competencia para decidir en conjunto todas estas controversias jurídicas. Así que yo no creo que exista dificultad futura frente a eso.

Desde su fuero más interno, como funcionario que me dice que no puede poner en riesgo $750.000 millones, ¿cómo ha sorteado esas acusaciones del presidente, justo en un escenario de tanta incertidumbre y zozobra tras el atentado que sufrió Miguel Uribe?

Respeto la posición y las afirmaciones de cualquier funcionario público porque tienen una categoría y una jerarquía, y no entro a opinar respecto a ellas. Personalmente creo que he actuado conforme a derecho, conforme debe actuarse en defensa de la institucionalidad y en defensa del patrimonio público. Así que no me queda más que acudir a las instancias judiciales a las que se me convoque para defender mi posición.

En la misma línea, ¿cómo interpreta el apoyo de diferentes gremios y organizaciones del calibre de la Misión de Observación Electoral (MOE)?

Hay opiniones de gremios, entidades y juristas muy destacados que conocen claramente cómo es la estructura constitucional de Colombia y que saben cómo es la forma de aplicar el artículo 4 de la Constitución a través de la excepción de inconstitucionalidad. Además, que saben cuáles son los efectos de las decisiones que adopta el Senado de la República.

Esas afirmaciones que se han dado en el sentido de acompañar la posición de la Registraduría, de actuar con prudencia y esperar las decisiones judiciales, me animan en la medida en que es la manera correcta de destrabar un conflicto jurídico tan grande como el que hay en Colombia. También debo decir que son muy importantes porque aquí no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular.

También está en juego si se quiere todo el ordenamiento jurídico de Colombia y el respeto por el Estado de derecho. Se trata de un hecho de marca mayor que tiene pocos precedentes en la historia reciente de Colombia y que debemos todos con mucho juicio allanar el camino para resolverlo.

Todas las entidades del Estado hoy deberíamos estar de la mano pidiéndole a las cortes que nos resuelvan este asunto para la tranquilidad democrática del país y para la institucionalidad de esta patria. Ese debería ser la tarea que nos convoca a todos. Es lo que yo profeso y espero que rápidamente tengamos una decisión.

¿Le pareció peyorativa esa expresión del ministro del Interior, Armando Benedetti, refiriéndose a la Registraduría meramente como un operador logístico?

La Registraduría es una autoridad electoral, lo dice el artículo 266 de la Constitución, que tiene autonomía e independencia, y que no tiene superior funcional ni jerárquico. Esos argumentos están debidamente soportados en múltiples sentencias de la Corte Constitucional.

Reducir la Registraduría a calificativos de esa naturaleza es no entender el papel de esta entidad en la historia de Colombia y no entender lo que ha sido la Registraduría para la guarda de la democracia de este país. En ella se ha sustentado gran parte de la historia democrática de Colombia.

La Corte Constitucional ha señalado que no hay democracia sin función electoral y no hay función electoral sin un órgano electoral adecuado y esa es la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Derivar argumentos de esa naturaleza es, de alguna manera, desconocer a miles de funcionarios que llevan años trabajando en la entidad y que se esfuerzan plenamente para hacer elecciones íntegras, para entregarle registro civil a la ciudadanía, y para tramitar tarjeta de identidad de identidad y cédula de ciudadanía todos los días en todos los rincones de Colombia. Es no reconocer a miles de personas que trabajan con mucha determinación por esta entidad.

En caso hipotético de que mañana hubiese una decisión de fondo y se ordenara preparar todo para los comicios, ¿por qué la Registraduría no podría tener listo el proceso el 7 de agosto, como pide el presidente Petro?

Actualmente estamos a 52 días de la fecha convocada por el Gobierno. Es un plazo muy corto para llevar a cabo todo el proceso de planeación de unas elecciones. En este momento no tenemos los recursos y habría que hacer unos trámites presupuestales ante el Ministerio de Hacienda. Esa es una primera circunstancia.

En segundo lugar, una convocatoria de esta naturaleza es semejante a unas elecciones ordinarias para presidente o Congreso. Son 102.000 mesas distribuidas en todo el territorio nacional. Pero, además de eso, tenemos que enviar material electoral a 67 países y 124 consulados. La distribución de ese material no es un tema menor. Hay que llevar a cabo procesos migratorios que no son sencillos.