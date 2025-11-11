Gobierno eliminó licencias para proyectos de mejoramiento de vivienda y compromete $12,5 billones, ¿por qué?

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 1166 de 2025, una norma que busca acelerar la ejecución de programas de mejoramiento y autoconstrucción de vivienda.
El texto, del 4 de noviembre de 2025, establece que ya no será obligatorio tramitar una licencia de construcción para este tipo de proyectos. En su lugar, bastará con certificaciones emitidas por un profesional, quien deberá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y estructurales.
Según el Ejecutivo, el objetivo es simplificar trámites y facilitar el acceso a subsidios, especialmente en zonas rurales o municipios con baja capacidad institucional. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas entre gremios, expertos y exdirigentes del sector, que advierten que la desregulación del licenciamiento pone en riesgo la seguridad de las familias y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
