Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan anualmente a la par de dicho salario.
Este ajuste incluye tres factores: inflación, aumento de productividad y un componente político del Gobierno. Mientras los primeros son cubiertos por el ahorro y rentabilidad de los afiliados, el cambio propuesto implica que el Estado dejaría de asumir la parte discrecional del ajuste, trasladando una mayor carga a los futuros pensionados.