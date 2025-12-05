x

El decreto que sacude al sistema pensional de Colombia: por qué sí afecta a fondos y aseguradoras, pero no a Colpensiones

El Gobierno lanzó proyecto de decreto que redefine coberturas en pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sin impacto para Colpensiones pero con efectos en rentas vitalicias.

    El decreto regula el mecanismo de cobertura por deslizamiento del salario mínimo para rentas vitalicias inmediatas y diferidas. FOTO: Colpensiones.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 minutos
bookmark

La reciente publicación de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda desató polémica entre aseguradoras, fondos privados y usuarios del sistema pensional.

Sin embargo, Colpensiones salió a aclarar que la norma, tal y como está redactada, no toca ni afecta al Régimen de Prima Media (RPM) ni la forma en que la entidad paga sus pensiones.

El alcance del decreto es mucho más específico y está totalmente dirigido al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados.

Puede leer: Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas

De qué trata el decreto sobre deslizamiento del salario mínimo

El proyecto regula el mecanismo de cobertura por deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias inmediatas y diferidas, productos exclusivos del RAIS.

En este modelo, cuando un afiliado se pensiona, traslada su ahorro a una aseguradora, que a cambio le entrega una renta mensual de por vida.

Esa renta se actualiza cada año con el salario mínimo y, cuando el ajuste supera lo previsto, entra a operar una cobertura financiada por el Estado.

El decreto redefine cómo opera esa cobertura, quién asume los riesgos y bajo qué condiciones se calcula el deslizamiento.

Entérese: Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos

Por qué Colpensiones no entra en este debate

Colpensiones, a través de un comunicado, precisó que administra el Régimen de Prima Media (RPM), un esquema muy distinto al RAIS.

Y detalló que, en el RPM, no existen rentas vitalicias, ni se contratan aseguradoras. Además, las pensiones se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema.

“El reajuste de las mesadas por salario mínimo ya está consagrado en la Ley 100 y se financia con los recursos del propio régimen”, se lee en el documento.

Es decir, Colpensiones no participa en el mecanismo de cobertura que regula el decreto. Como el RPM no usa aseguradoras ni requiere coberturas por deslizamiento, la norma no altera su funcionamiento.

En contexto: Asofondos advirtió que limitar inversiones en el exterior afectaría el ahorro de 19 millones de trabajadores

A qué actores sí impactaría el proyecto de decreto

El ajuste está dirigido a tres actores del RAIS:

1. Las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias.

2. Los fondos privados que trasladan los ahorros de los afiliados para contratar dichas rentas.

3. El Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento del salario mínimo es positivo.

“De esta manera, como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por Ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”, dijo Colpensiones.

Las advertencias de Asofondos y Fasecolda

El debate se encendió porque, semanas atrás, el Gobierno puso a discusión un borrador del decreto. Según Fasecolda (aseguradoras) y Asofondos (fondos privados), el cambio comprometería la cobertura del seguro previsional para invalidez y sobrevivencia, dos pilares clave para los afiliados más vulnerables.

Los gremios sostienen que, al modificar las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, se altera el mecanismo que garantiza que estas pensiones crezcan al ritmo del salario mínimo.

Además, advierten que la viabilidad del seguro previsional, principal fuente de financiación de esas pensiones, quedaría en entredicho.

El impacto no sería menor, según los gremios, el riesgo alcanzaría a cerca de 20 millones de afiliados del RAIS.

Siga leyendo: Ahorros de los trabajadores en fondos pensionales han ganado rendimientos por $53 billones este año

Según los gremios, si el decreto se adopta sin ajustes, los usuarios tendrían que aportar alrededor de 30% más para lograr una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia.

Eso haría más difícil pensionarse y, quienes lo logren, recibirían mesadas más bajas.

Por eso, el sector privado considera que el borrador no solo cambia reglas técnicas, sino que puede transformar el acceso real a la pensión dentro del RAIS.

