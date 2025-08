En este punto, el decreto indica que no se modificará la manera en la que se destinarán los recursos del sistema y que todo dependerá del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de la disponibilidad de recursos del Estado.

En esa línea, la senadora Norma Hurtado (Partido de La U), quien hace parte de la Comisión Séptima, reveló que solo en talento humano se requerirían entre $7,1 y $8,7 billones, sumado a $6 billones para construir los CAPS. En este contexto, no puede pasar por alto que el propio Petro está en búsqueda de otra reforma tributaria por alrededor de $26,3 billones.

Sin embargo, justo acá comienzan también los líos. De acuerdo con el investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, las condiciones para implementar el nuevo modelo “no existen” y no hay plata para pagarlo, “pues cuesta una reforma tributaria entera”.

Entre tanto, el futuro de las EPS se encaminará a las funciones que planteaba la reforma presentada en el Congreso: no manejar los recursos del sistema y serán responsables del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud de sus afiliados.

Para el investigador Vecino, otro de los líos es justamente que no hay tiempo. “La implementación se espera que ocurra en seis meses. Justo finaliza alrededor del inicio de la ley de garantías, detalle no menor”, explicó.

Según el especialista, el nuevo modelo “promueve los mismos vicios de la reforma: mayor ineficiencia en el gasto, subordina a las IPS a pertenecer a una red habilitada por el Ministerio, finaliza la desaparición de la función de aseguramiento al universalizar el giro directo, diluye la gobernanza del sistema (nadie es responsable por los pacientes) y le da más responsabilidades a las entidades territoriales sin darles recursos o fortalecer capacidades”.

Incluso, alertó que el modelo territorializa a las EPS sin los datos, “el insumo más importante” para esa función. “La Nueva EPS no tiene estados financieros de los dos últimos años y el Gobierno ha dicho que la razón por la que no incrementó la UPC es porque no confía en los datos de la NEPS, EPS intervenida por el mismo Gobierno y que tiene al 20% de la población”.

Otra de las que alzó su voz de protesta fue Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien advirtió que el modelo de atención en salud que materializa el decreto modifica la organización del sistema y “desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población”.

Según Vesga, el decreto “no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La reforma a la salud con serios vicios de legalidad”, reclamó.