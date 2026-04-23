Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones en 20 días

Este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones, hecho que generó suspicacias durante el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, pues a los empresarios del sector les resultó curioso el timing del Ejecutivo para publicar la norma en medio del evento más importante que reúne a las AFP. Estos recursos pertenecen a un subfondo de perfil conservador, es decir, es plata del ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que por incluso ya tienen ese derecho adquirido. Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES), lo cual hace complejo su traslado. Podría interesarle: “En 2025 se quedaron sobre la mesa $11 billones que fondos tenían para invertir en Colombia”: Asofondos

¿Cuándo se pasarán los $25 billones de fondos a Colpensiones?

El nuevo decreto impone una marcha forzada para el traslado de recursos. Para los afiliados activos, las AFP dispondrán de solo 20 días para girar la primera mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante. En el caso de quienes ya están pensionados, el plazo es aún más corto: 15 días tras la vigencia de la norma. Encuentre: Fondos privados deberán indemnizar a pensionados por mala asesoría: Corte Suprema La meta del Gobierno es solucionar el “descalce” del sistema: evitar que el Estado siga pagando pensiones mientras el ahorro de esos trabajadores permanece invertido en el sector privado.

¿La plata de fondos a Colpensiones se liquida o se traslada?

Miguel Largacha, presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir, explicó a EL COLOMBIANO, que finalmente los recursos que no tendrán que ser “liquidados” sino “trasladados”. “La diferencia es que, si yo tengo un título y solo puedo entregar dinero, tengo que salir a venderlo; si lo puedo trasladar es que lo cojo, a precios de mercado, y lo entrego, lo endoso, y no lo liquido”, dijo Largacha. Lea más: La demoledora demanda contra decreto que busca nacionalizar $125 billones de ahorro pensional Según él, se trata de una “enorme diferencia”, en tanto si se tuviese que salir a liquidar $25 billones –la mayoría invertida en deuda pública–, los precios se hubieran caídos de una forma “gigante, dañando los instrumentos de deuda pública y el mercado de deuda que tiene Colombia”. Con este cambio, simplemente la plata se tendrá que traspasar, lo cual pasará con el 70% de los recursos, mientras que el restante 30% sí deberá liquidarse. Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que “a pesar de todas las advertencias jurídicas, el Gobierno firmó el decreto de traslado de recursos pensionales”. Según el líder de Anif, “estos recursos, que ahora son ahorros de los pensionados, se convertirán en recursos para pagar pensiones y le abrirán espacio fiscal al Gobierno para mayor gasto. La medida no solo va en contravía del marco jurídico, sino del espíritu de la propia reforma pensional del Gobierno, donde estos recursos deben ahorrarse para respaldar el pago futuro de pensiones”.

Bloque de preguntas y respuestas: