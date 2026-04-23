Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones en 20 días

Este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones, hecho que generó suspicacias durante el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, pues a los empresarios del sector les resultó curioso el timing del Ejecutivo para publicar la norma en medio del evento más importante que reúne a las AFP.
Estos recursos pertenecen a un subfondo de perfil conservador, es decir, es plata del ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que por incluso ya tienen ese derecho adquirido.
Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES), lo cual hace complejo su traslado.
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