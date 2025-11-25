Defensoría: “Cada día 54 mujeres son víctimas de violencia sexual; la mitad son niñas o adolescentes”

La Defensoría del Pueblo presentó un panorama alarmante sobre las violencias que enfrentan mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia. Iris Marín hizo un llamado a las instituciones y a la ciudadanía para enfrentar esta crisis que calificó “como urgente y estructural”.

“Nos convoca hoy una causa común: un país herido por las violencias extremas y, al mismo tiempo, un país decidido a transformar estas realidades con voluntad política, coherencia institucional y una ciudadanía vigilante”, afirmó la funcionaria.

La defensora fue tajante al advertir que el país enfrenta un escenario crítico que requiere atención inmediata. “La situación que enfrentamos exige una atención urgente, prioritaria. En Colombia, ser una persona con orientación sexual e identidad de género no hegemónica continúa siendo letal”, señaló.

Estos señalamientos, los sustenta un conjunto de indicadores que muestran que este tipo de violencias no solo persisten hoy en día, sino que hubo un incremento en estas.

Según los datos, cada hora cuatro mujeres son víctimas de violencia de pareja. Entre 2021 y 2024, el país registró en promedio 35.000 mujeres agredidas por año, lo que equivale a 96 víctimas por día.

La violencia intrafamiliar presenta un panorama similar: entre el 70% y 77% de las víctimas son mujeres, y cada hora 12 de ellas son agredidas dentro de su propio hogar.

La entidad advirtió que estas cifras reflejan un riesgo cotidiano y sostenido para miles de mujeres, incluso dentro de los espacios que deberían ser “seguros”.

Otro fenómeno preocupante es el aumento de los casos de violencia contra personas LGBTIQ+. La entidad reportó más de 600 casos recientes en los que se constató el uso de la violencia familiar como mecanismo de “corrección” o castigo por la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. Iris Marín alertó que estas prácticas siguen normalizadas en muchos hogares y que afectan de manera desproporcionada a jóvenes y adolescentes.

No obstante, la violencia sexual continúa siendo una de las formas más graves de vulneración. En Colombia, cada día 54 mujeres son víctimas de agresiones sexuales, y la mitad de ellas son niñas o adolescentes.