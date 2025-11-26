Defensoría alerta por escalada violenta en Briceño: en dos meses mataron a 10 jóvenes

La crítica situación de violencia en Briceño sigue en aumento. La confrontación entre grupos armados ya deja un saldo de 10 jóvenes asesinados que abarcan los 17 y 28 años y más de 1.000 familias desplazadas en corregimientos como Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo-Berlín y Morrón.

A raíz de esto, la Defensoría emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 019 de 2025. Debido a la disputa permanente entre el Frente 36, del Bloque Magdalena Medio y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos (formado en 2025 a partir de una división del Frente 18 de las disidencias de las Farc), que ocasionó la salida de más de 2.000 personas del territorio.

De igual manera, también identificó que la escalada violenta se da por la confrontación que hay entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La cual, según la Defensoría, aumentó tras la reciente salida del Frente 18 y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central, grupo disidente que obedece a ‘Iván Mordisco’.

Briceño se convirtió en un punto estratégico para las estructuras ilegales, especialmente, para la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal.