“Ponga en el centro las necesidades del país”: Defensora del Pueblo le habla duro a Petro tras fracasado empalme

Casi un mes después de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro sigue hablando de fraude y trampas para desconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Sus declaraciones alimentan la tensión política y la incertidumbre sobre la transición de gobierno. Por eso, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le habló ‘durito’ y le pidió respetar de una vez los resultados oficiales y contribuir a bajar la tensión institucional.

La funcionaria advirtió que las autoridades electorales ya declararon a De la Espriella como presidente electo y recordó que corresponde a todas las instituciones y fuerzas políticas acatar esa decisión para preservar la confianza de los ciudadanos en la democracia.

“La Defensoría del Pueblo reitera el llamado que ha hecho de manera constante sobre la importancia de respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico. Hoy reiteramos ese llamado porque el desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país”, señaló.

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El pronunciamiento se produce después de varios días en los que Gustavo Petro e Iván Cepeda han insistido en cuestionar el resultado de la segunda vuelta presidencial. Aunque ambos reconocieron inicialmente la victoria de Abelardo de la Espriella, con el paso de los días endurecieron su discurso, promovieron la denominada “desobediencia civil” y convocaron a manifestaciones y movilizaciones.

El primero en hacerlo fue Iván Cepeda durante un acto político en Cali, donde reiteró que mantendría una “desobediencia civil” durante el próximo cuatrienio para defender, según dijo, los avances del denominado Gobierno del Cambio.

Posteriormente, el presidente Petro retomó ese mensaje. Invitó a los ciudadanos a salir a las calles para protestar, insistiendo en que la movilización debía hacerse sin hechos de violencia, con el propósito de defender los derechos que, según él, fueron recuperados durante su administración.