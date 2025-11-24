Defensoría demandó ante el Consejo de Estado figura de “gestores de paz” de Gobierno: “es una afrenta a las víctimas”

En medio del revuelo por las denuncias sobre los presuntos nexos entre el Estado, altos mandos del Gobierno y jefes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, demandó a la Presidencia por el decreto que establece la creación de los “gestores de paz”.

La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado, abriendo así otra de las coyunturas de seguridad y conflicto armado más criticadas de este Gobierno. Y es que, bajo la figura de gestorías de paz, el jefe de la disidencia que al parecer estaría infiltrada en la inteligencia nacional, pudo escapar de un retén.

En desarrollo...