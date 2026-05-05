Defensoría advierte por deterioro de la libertad de prensa en el país: 469 agresiones en 2025

También destacó el rol fundamental del periodismo en la democracia, al señalar que su ejercicio permite visibilizar problemáticas sociales, ejercer control sobre el poder y garantizar el acceso a información veraz. En ese sentido, fue enfática en afirmar que “sin libertad de prensa, no hay democracia sólida ni participación informada”.

La Defensoría hizo un llamado urgente a fortalecer la protección integral de este derecho y a combatir fenómenos como la violencia digital y la desinformación.

Las cifras respaldan la preocupación. Según Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa e l puesto 115 entre 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa. A esto se suma que, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2025 se registraron 469 agresiones contra periodistas en el territorio nacional, lo que refleja un entorno adverso para el ejercicio informativo.

La Defensoría del Pueblo presentó el complejo panorama que enfrenta el ejercicio periodístico en el país. En un reciente informe advirtió por el incremento en las agresiones y un deterioro en las garantías para ejercer esta labor en el territorio nacional.

Si bien en toda democracia es importante el acceso a la prensa y a la libertad de ella, en el contexto actual se evidencian múltiples riesgos. Pero esto no es solo nacional, también es en todo el mundo.

A las formas tradicionales de censura ahora se han sumado nuevas amenazas como la estigmatización, las campañas de desprestigio y la degradación del debate público en entornos digitales.

“Este derecho enfrenta hoy desafíos crecientes”, advirtió la entidad, al tiempo que señaló que estas dinámicas no solo afectan a los periodistas, sino también a toda la sociedad en conjunto.

En línea con estas advertencias, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la violencia contra periodistas no solo busca frenar investigaciones sobre asuntos de interés público, sino que también funciona como un mecanismo de intimidación.

“La violencia contra periodistas (...) funciona como un mecanismo de intimidación para silenciar la prensa”, recoge el informe.

Asimismo, el organismo internacional ha alertado sobre un clima de estigmatización sostenida y baja tolerancia a la crítica, incluso desde altas autoridades, lo que incrementa los riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país y en todo el mundo.

Por esto, la Defensoría reiteró la necesidad de adoptar medidas efectivas de prevención, protección y sanción. “La protección de la libertad de prensa debe ser integral”, insistió la entidad y subrayó que no basta con respuestas reactivas frente a las agresiones.

Finalmente, la institución hizo un llamado directo a las personas que hacen uso de plataformas digitales para que asuman su responsabilidad en la construcción de entornos más seguros.

En particular, pidió implementar políticas transparentes, reglas claras de moderación y acciones concretas frente a la violencia digital y la desinformación.

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