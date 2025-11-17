Defensoría del Pueblo exige al presidente Petro suspender bombardeos que puedan afectar menores de edad

La Defensoría del Pueblo reiteró este lunes su llamado al Gobierno Nacional para que suspenda de inmediato las operaciones de bombardeo a zonas en las que haya riesgo de encontrar menores de edad. En contexto: No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro La exigencia vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó ver con consternación los datos de más menores muertos en operaciones militares en semanas recientes. “Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres”, expresó la servidora pública.

Marín planteó que sin importar que dichos menores de edad estuvieran cumpliendo funciones de combate, el Estado colombiano debía salvaguardar su integridad y evaluar la forma más precisa de afectar a las estructuras ilegales respetando su vida. Lea también: A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo “Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, dijo Marín, advirtiendo que, de no implementarse ningún cambio, lo más probable es que sigan muriendo más menores de edad. “La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”, añadió.