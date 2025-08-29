Ramiro Antonio Correa era el tendero de la vereda Nueva York–epicentro del secuestro y liberación de 33 militares en El Guaviare– y terminó muerto en medio de la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco. Ahora será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este hecho. El presidente Gustavo Petro señaló al civil de, aparentemente, ser un colaborador de los disidentes de las Farc. La Defensoría del Pueblo lo desmintió, advirtió que la muerte fue accidental y recordó la importancia de que las Fuerzas Militares estén apegadas al Derecho Internacional Humanitario durante sus operaciones. Leer más: “Muerte de civil (presunto colaborador de grupo armado) será investigada”: Petro por liberación de soldados

La Fuerza Pública llegó a la vereda Nueva York –un caserío ubicado a cinco horas del casco urbano de El Retorno (Guaviare)– para adelantar un operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias. Después del enfrentamiento armado, cayó Ramiro. El operativo comenzó sobre el mediodía de este 24 de agosto. Su muerte desató el secuestro de 33 militares. La comunidad, enfurecida, exigía explicaciones sobre el operativo y se mantuvieron rodeados a los soldados que participaron en él durante tres días. Buscaban entender por qué al tendero no se le hizo levantamiento del cuerpo y apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate.

EL COLOMBIANO ya relató la versión de la comunidad. El hombre asesinado tenía una tienda en la que vendía víveres, cervezas y gaseosas. El enfrentamiento se desató a las afueras de su local comercial. En medio del tiroteo, buscó refugio en una casa vecina junto a otros labriegos. Cuando las balas cesaron, insiste en la comunidad, los militares ingresaron a la casa donde estaba refugiado Ramiro y pidieron a los campesinos evacuar y regresar a la tienda. "El señor Ramiro era el último que iba entrando de los que estaban ahí. Alguien le disparó. Lo mataron. Estamos indignados porque lo mataron y fuera de eso lo quisieron pasarlo como guerrillero.Ahí, según ellos, no había ningún civil muerto y resulta que sí, era él”, dijo una vecina de la zona.