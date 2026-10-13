Defensoría pidió replantear los bombardeos contra grupos armados tras muerte de menores: “Son víctimas”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al Gobierno Nacional este martes 13 de octubre evaluar si los bombardeos son la mejor opción para combatir a los grupos armados ante las constantes muertes de menores de edad en esas operaciones. Desde que se posesionó el presidente Abelardo de la Espriella, la cifra asciende a siete.
Marín advirtió que es previsible la presencia de menores de edad en las filas de estos grupos, debido al reclutamiento ilícito al que son sometidos. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas que prioricen su protección y eviten que sigan perdiendo la vida en medio de las operaciones militares.
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“Nos estamos acostumbrando; es que es un daño colateral de la guerra el hecho de que mueran menores de edad. Los menores de edad son víctimas; no dejan de serlo porque hayan entrado a los grupos armados”, explicó la defensora.
En ese sentido, agregó que la responsabilidad también recae en los grupos armados por cometer ese delito de lesa humanidad.