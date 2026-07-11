Reparar a las víctimas del conflicto tomaría más de 60 años, advierte la Defensoría

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno para que la reparación integral de las víctimas del conflicto armado se convierta en una de las principales prioridades de su administración, al considerar que aún existen importantes rezagos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Acuerdo Final de Paz.
La petición fue realizada luego de conocerse el más reciente informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), documento que analiza el avance en la implementación de las medidas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y consolidar la construcción de paz en el país.
En un comunicado, la entidad respaldó las conclusiones del informe y pidió que el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, impulse acciones concretas que fortalezcan la reparación, la memoria, la verdad y las garantías de no repetición.