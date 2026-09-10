MinTrabajo dice que enfrenta déficit de $4,8 billones para financiar Colpensiones y el pago de pensiones

El Ministerio Trabajo enfrenta un déficit de $4,84 billones para 2027, principalmente por las necesidades asociadas al pago de las pensiones de los trabajadores colombianos, según expuso ante el Congreso la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. La funcionaria sustentó el presupuesto del sector para el próximo año, proyectado en $66,9 billones, y explicó que la brecha presupuestal también está relacionada con los gastos de inversión y funcionamiento del Ministerio del Trabajo y de sus entidades adscritas y vinculadas. “Tenemos un déficit de $4.85 billones en la cartera del sector trabajo. Esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia”, afirmó López. Según la ministra, el 92,3 % del déficit corresponde a los $4,84 billones que se necesitan para cubrir las pensiones, aunque también existen necesidades relacionadas con los gastos de inversión y funcionamiento de la cartera. Entérese: Se posesiona la nueva SuperSubsidio que deberá desenredar la ‘Telaraña Azul’ en Comfenalco Antioquia

¿Por qué existe un déficit de $4,84 billones?

La principal presión está en los recursos requeridos para garantizar el pago de las pensiones. La ministra explicó que la distribución presupuestal confirmada para 2027 no alcanza a cubrir completamente la necesidad estimada de Colpensiones. Para el próximo año, la proyección de Colpensiones asciende a $96,8 billones. De ese monto, cerca de $50 billones corresponderían a ingresos propios de la entidad y otros $46 billones a transferencias de la Nación. “La proyección a 2027 en Colpensiones es de $96.8 billones, 50 billones que recibiría Colpensiones por ingresos propios para el año entrante, y 46 billones de transferencia de la nación”, señaló López. La ministra indicó que esa suma corresponde a la necesidad estimada para cubrir el 100 % de las pensiones de los colombianos. En su intervención también mencionó un total de $96.959.258 billones de pesos para Colpensiones.

41 billones irán para Colpensiones

Posteriormente, López precisó que el Ministerio de Hacienda confirmó para 2027 una cuota de funcionamiento de aproximadamente $58,17 billones. De esa suma, cerca de $41 billones estarían destinados a Colpensiones y $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). El remanente se utilizaría para los demás gastos de funcionamiento. La distribución deja un faltante de $4,84 billones frente a la necesidad estimada de Colpensiones para 2027, según explicó la ministra ante el Congreso. La situación presupuestal también presenta una presión para lo que resta de 2026. López aseguró que existen $5,4 billones apropiados “sin situación de fondo”.

Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo solicitó al Ministerio de Hacienda garantizar los recursos necesarios para cubrir el pago de las pensiones correspondientes a noviembre y diciembre de este año dentro del régimen de prima media. “De tal manera que hemos solicitado al ministerio de hacienda para garantizar el pago de las pensiones de los meses del régimen de prima media de los meses de noviembre y diciembre de este año”, afirmó la ministra. López explicó que esta fue una de las primeras gestiones realizadas después de asumir la responsabilidad de liderar el Ministerio del Trabajo y señaló que actualmente se encuentra en proceso la incorporación de esos recursos para atender las necesidades de los pensionados durante noviembre y diciembre.

¿Cuánto tendrá el Ministerio del Trabajo para 2027?

La propuesta presupuestal asigna $58,75 billones al Ministerio del Trabajo y contempla un fortalecimiento de los recursos destinados a protección social, generación y formalización del empleo, equidad laboral, formación para el trabajo y garantía de los derechos laborales. En materia de inversión, el Ministerio dispondrá en 2027 de $578.407 millones, lo que representa un incremento de 33,2 % frente a 2026. Estos recursos estarán distribuidos en 22 proyectos. La mayor asignación, de $483.463 millones, será para protección social. Le puede gustar: Ministra de Trabajo visitó Comfenalco Antioquia en medio de incertidumbre sobre su futuro, ¿qué pasó? El presupuesto de inversión también contempla recursos para víctimas y equidad laboral, derechos fundamentales, diálogo social, empleo, formación para el trabajo y fortalecimiento institucional. Durante la sustentación ante el Congreso, López aseguró que el objetivo es convertir los recursos asignados en resultados concretos para los colombianos. “Nuestra responsabilidad es convertir el presupuesto en resultados. Cada peso debe tener un propósito, llegar donde se necesita y responder a las prioridades de los colombianos”, afirmó. La ministra señaló que el presupuesto presentado busca fortalecer la protección social, la formalización laboral, la generación de empleo y los derechos de los trabajadores, bajo criterios de transparencia, eficiencia y sentido social. En caso de recibir el respaldo del Congreso, el presupuesto permitirá al Ministerio del Trabajo y a las entidades del sector fortalecer su capacidad para responder a trabajadores, familias y territorios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La cartera también plantea que, en la denominada Patria Milagro, los recursos públicos tengan como propósito convertirse en protección, empleo y oportunidades, con el compromiso de que cada peso aprobado se traduzca en resultados para Colombia. Consulte: Ministerio del Trabajo recomienda trabajo en casa por mantenimiento de planta regasificadora

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