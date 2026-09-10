MinTrabajo dice que enfrenta déficit de $4,8 billones para financiar Colpensiones y el pago de pensiones

El Ministerio Trabajo enfrenta un déficit de $4,84 billones para 2027, principalmente por las necesidades asociadas al pago de las pensiones de los trabajadores colombianos, según expuso ante el Congreso la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
La funcionaria sustentó el presupuesto del sector para el próximo año, proyectado en $66,9 billones, y explicó que la brecha presupuestal también está relacionada con los gastos de inversión y funcionamiento del Ministerio del Trabajo y de sus entidades adscritas y vinculadas.
“Tenemos un déficit de $4.85 billones en la cartera del sector trabajo. Esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia”, afirmó López.
Según la ministra, el 92,3 % del déficit corresponde a los $4,84 billones que se necesitan para cubrir las pensiones, aunque también existen necesidades relacionadas con los gastos de inversión y funcionamiento de la cartera.
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