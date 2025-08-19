Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer

Las cuentas del Gobierno nacional no cuadran. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal acumulado a junio de 2025 alcanzó los $69,4 billones, lo que equivale al 3,8% del PIB. Se trata del peor primer semestre en 21 años, muy por encima del promedio registrado entre 2004 y 2024, que fue de apenas 0,96% del PIB. Lea más: Gobierno Petro tiene $1,9 billones en caja, que solo “cubren dos días de operación”: ¿por qué se quedó sin plata? Lo anterior es resultado de unos gastos que crecieron anualmente al 10,2%, para ubicarse hasta $227,7 billones; mientras que los ingresos aumentaron en 4,5%, lo que equivale a $158,2 billones. El desbalance ya representa el 54% de la meta anual establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyecta un déficit de 7,1% del PIB. Pero los analistas son más pesimistas, debido a que la encuesta del Banco de la República en julio apuntó a un déficit final de 7,43% al cierre del año.

“Peor incluso que en pandemia”: expertos alertan por la magnitud

El investigador económico Diego Montañez-Herrera, de EAFIT, lo resume así: “En 2025, el déficit fiscal ha sido más alto cada mes que el promedio 2020–2024 y que cualquier año individual, peor incluso que en plena pandemia. A junio va en -3,8% como % del PIB”. Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, fue más tajante. “El escenario fiscal va de mal en peor. Ya tenemos a julio el peor semestre fiscalmente hablando en la historia del país. El desastre fiscal es gigante”. Restrepo señaló que el déficit responde al exceso de gasto, el aumento del costo de la deuda y la incertidumbre económica, todo en un contexto de bajo crecimiento y recaudo débil. Conozca más: FMI lanza advertencia fiscal a Colombia y condiciona continuidad de Línea de Crédito Flexible Y lanzó una advertencia. “Nadie entiende que en este escenario se pida una reforma tributaria. Este año llegaremos a un déficit superior al 7,5% y una deuda mayor al 65% del PIB. Los máximos históricos. Es urgente corregir este camino que nos lleva a un despeñadero fiscal y macro”.

Gastos disparados y recaudos estancados en el Gobierno Petro

El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Germán Machado, explicó con números el problema estructural. “Desde 2022, los gastos del Gobierno Petro suben 10 veces más que los ingresos. Mientras los ingresos pasaron de 16,2% a 16,5% del PIB, los gastos del Gobierno Nacional Central crecieron de 21,5% a 24,4%”. Eso significa que, sin nuevos ingresos ni recortes en el gasto, el déficit se mantendría por encima del 7% del PIB toda la próxima década. Entérese aquí: Con presupuesto para 2026, Petro repite errores del pasado y amenaza con agravar crisis fiscal En cuanto al gasto primario (sin contar intereses de deuda), el salto también es fuerte, de 17,1% a 19,6% del PIB, un aumento ocho veces superior al de los ingresos. Según Machado, el peso de los intereses de la deuda es uno de los tres rubros que más ha subido en el gasto público durante este gobierno.

El Gobierno rompe la regla fiscal y recalibra el presupuesto del 2026

Más gasto primario, menos intereses: ¿ajuste creíble?