x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer

Colombia registró en el primer semestre de 2025 un déficit fiscal histórico de $69,4 billones, el peor resultado en más de dos décadas.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Germán Ávila. FOTO: Presidencia y Colprensa.
    Gustavo Petro, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Germán Ávila. FOTO: Presidencia y Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 22 minutos
bookmark

Las cuentas del Gobierno nacional no cuadran. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal acumulado a junio de 2025 alcanzó los $69,4 billones, lo que equivale al 3,8% del PIB.

Se trata del peor primer semestre en 21 años, muy por encima del promedio registrado entre 2004 y 2024, que fue de apenas 0,96% del PIB.

Lea más: Gobierno Petro tiene $1,9 billones en caja, que solo “cubren dos días de operación”: ¿por qué se quedó sin plata?

Lo anterior es resultado de unos gastos que crecieron anualmente al 10,2%, para ubicarse hasta $227,7 billones; mientras que los ingresos aumentaron en 4,5%, lo que equivale a $158,2 billones.

El desbalance ya representa el 54% de la meta anual establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyecta un déficit de 7,1% del PIB.

Pero los analistas son más pesimistas, debido a que la encuesta del Banco de la República en julio apuntó a un déficit final de 7,43% al cierre del año.

InfogrÃ¡fico
Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer

“Peor incluso que en pandemia”: expertos alertan por la magnitud

El investigador económico Diego Montañez-Herrera, de EAFIT, lo resume así: “En 2025, el déficit fiscal ha sido más alto cada mes que el promedio 2020–2024 y que cualquier año individual, peor incluso que en plena pandemia. A junio va en -3,8% como % del PIB”.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, fue más tajante. “El escenario fiscal va de mal en peor. Ya tenemos a julio el peor semestre fiscalmente hablando en la historia del país. El desastre fiscal es gigante”.

Restrepo señaló que el déficit responde al exceso de gasto, el aumento del costo de la deuda y la incertidumbre económica, todo en un contexto de bajo crecimiento y recaudo débil.

Conozca más: FMI lanza advertencia fiscal a Colombia y condiciona continuidad de Línea de Crédito Flexible

Y lanzó una advertencia. “Nadie entiende que en este escenario se pida una reforma tributaria. Este año llegaremos a un déficit superior al 7,5% y una deuda mayor al 65% del PIB. Los máximos históricos. Es urgente corregir este camino que nos lleva a un despeñadero fiscal y macro”.

InfogrÃ¡fico
Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer

Gastos disparados y recaudos estancados en el Gobierno Petro

El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Germán Machado, explicó con números el problema estructural. “Desde 2022, los gastos del Gobierno Petro suben 10 veces más que los ingresos. Mientras los ingresos pasaron de 16,2% a 16,5% del PIB, los gastos del Gobierno Nacional Central crecieron de 21,5% a 24,4%”.

Eso significa que, sin nuevos ingresos ni recortes en el gasto, el déficit se mantendría por encima del 7% del PIB toda la próxima década.

Entérese aquí: Con presupuesto para 2026, Petro repite errores del pasado y amenaza con agravar crisis fiscal

En cuanto al gasto primario (sin contar intereses de deuda), el salto también es fuerte, de 17,1% a 19,6% del PIB, un aumento ocho veces superior al de los ingresos.

Según Machado, el peso de los intereses de la deuda es uno de los tres rubros que más ha subido en el gasto público durante este gobierno.

El Gobierno rompe la regla fiscal y recalibra el presupuesto del 2026

El deterioro fiscal coincide con decisiones recientes del Gobierno Petro que preocupan a los analistas. En el último mes, por ejemplo, se suspendió la regla fiscal mediante la cláusula de escape.

También se alteró el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se aumentó el gasto en $18 billones, y se ajustaron las cifras para presentar un presupuesto con alto riesgo de desfinanciamiento.

Lea aquí: Comité de la Regla Fiscal advierte aumento del déficit y problemas fiscales con el presupuesto del 2026

El Plan Financiero que acompaña el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 estima un déficit total del 6,2% del PIB, con un desbalance primario de 2,0% del PIB. Esto llevaría la deuda neta al 63% del PIB.

Las proyecciones parten de un crecimiento económico del 3%, un precio del petróleo de US$62,3 por barril y una inflación del 3,2%, supuestos que varios expertos consideran optimistas.

Más gasto primario, menos intereses: ¿ajuste creíble?

Aunque el déficit proyectado en 2026 es similar al previsto en el MFMP, el Gobierno propone un gasto primario $18,1 billones superior al calculado antes.

Esto se justificaría con mayores ingresos de la reforma tributaria y con una reducción de $10 billones en intereses de deuda frente a lo estimado semanas atrás.

Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que la viabilidad de estas metas depende de que se cumplan todos los supuestos macroeconómicos y de que el Congreso apruebe la ley de financiamiento.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también encendió alarmas por los cambios introducidos como riesgos para la credibilidad institucional, falta de mecanismos de ajuste claros e impacto negativo en la consolidación de las finanzas públicas.

Además: Deuda externa de Colombia se acerca a máximos históricos tras frenar la regla fiscal

La preocupación de fondo es que Colombia enfrenta un desajuste estructural, es decir, el gasto crece mucho más rápido que los ingresos y buena parte de ese gasto es inflexible (pensiones, intereses de deuda, transferencias).

El CARF advierte que la sobreestimación de recaudos, especialmente de la Dian, y el aumento de compromisos permanentes del gasto ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país.

En palabras de Villar: “No realizar los ajustes en el momento oportuno representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida