Observatorio Fiscal advierte fuerte déficit fiscal: “El próximo Gobierno tendrá el desafío de fortalecer el recaudo”

A mediados de este mes, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $547 billones, una reducción de $10 billones frente al proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda. Aunque el ajuste busca enviar un mensaje de prudencia fiscal, un reciente análisis advierte que los desafíos estructurales de las finanzas públicas persisten.
El presupuesto incluye $16,3 billones asociados a una ley de financiamiento en trámite, y se distribuye en $358,1 billones (66%) para funcionamiento, $100,4 billones (18%) para el servicio de la deuda, y $88,4 billones (16%) para inversión.
En comparación con 2025, el gasto total crecerá 1,9% en términos reales, impulsado principalmente por un aumento de $22 billones en funcionamiento y $5,3 billones en inversión. Por su parte, el servicio a la deuda caerá $17,3 billones, debido a menores pagos de intereses.