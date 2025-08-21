Falta de gas natural en Colombia dejaría pérdidas por $28 billones, alerta Fedesarrollo

Colombia está frente a un reloj de arena que corre en contra de su seguridad energética. De acuerdo con una investigación de Fedesarrollo, el país enfrenta un déficit de gas natural que se hará insostenible a partir de 2033, cuando la factura podría sumar hasta $28 billones. La advertencia es clara, detalla el reporte. La falta de exploración, la caída de reservas probadas y la dependencia creciente de importaciones empiezan a pasar factura, no solo en tarifas más altas para hogares y empresas, sino también en la competitividad de toda la economía. Lea aquí: La mala suerte del gas: Ecopetrol y Petrobras fracasan en pozo Buena Suerte; salió seco

El costo de la primera factura: $11,2 billones en ocho años

El déficit ya tiene efectos concretos. Entre 2025 y 2031, el país perdería $11,2 billones por cuenta del encarecimiento del gas importado. Ese mayor costo se reflejará en dos frentes; en primer lugar, hogares con tarifas más altas; y en segundo momento, una industria menos competitiva, presionada por un insumo clave de su canasta energética. En pocas palabras, más importaciones de gas es igual a más presión sobre los precios internos, lo que erosiona consumo privado e inversión, concluye el estudio de Fedesarrollo.

Hoy, el déficit asegurado ya equivale al 7,6% de la demanda nacional, cubierto con importaciones crecientes y más costosas.

La segunda factura: un choque de $28 billones en 2033

El panorama se oscurece aún más en el escenario de racionamiento proyectado para 2032 y 2033. Según Fedesarrollo, el crecimiento económico sería 0,4 puntos porcentuales menor, bajando de 2,9% a 2,5%. Ese menor ritmo de expansión se traduce en $16,7 billones de pérdida de PIB. Al sumar el golpe adicional en tarifas de gas por $11,3 billones, la cuenta total escala a $28 billones, equivalentes al 3,6% del PIB. El impacto recaería sobre dos motores de la economía: consumo privado, que crecería apenas 2,2% frente al 2,5% esperado. E inversión en maquinaria y equipo, que pasaría de 4,8% a 3,5%.

Reservas en caída y exploración rezagada de gas natural

El problema de fondo es estructural. En 2013, Colombia contaba con 5,7 terapies cúbicos (TPC) de gas, suficientes para 13 años de consumo. Una década después, en 2023, las reservas probadas cayeron a 2,3 TPC, reduciendo la vida útil a seis años. La actividad exploratoria tampoco ayuda, en 2024 se perforaron apenas 27 pozos, lo que limita la posibilidad de reponer reservas. Hoy, el déficit asegurado ya equivale al 7,6% de la demanda nacional, cubierto con importaciones crecientes y más costosas. Ante esta panorama, las proyecciones de Naturgás muestran que el déficit se expandirá rápidamente. En 2026, 190 millones de pies cúbicos diarios; en 2027, 286 millones; y en 2028, 405 millones.

Ese faltante obliga a depender más del gas natural licuado (GNL) importado, cuyo proceso de licuefacción, transporte y regasificación eleva los costos. Además, su disponibilidad está expuesta a choques externos como huracanes en el Caribe, guerras o tensiones en los mercados internacionales. En junio, la Bolsa Mercantil de Colombia confirmó la tendencia. La oferta caerá en 91 GBTUD en 2026 frente a lo declarado en 2024, lo que deja un faltante de 206 GBTUD, equivalente al 20% de la demanda nacional.

Ajustes regulatorios que alivian, pero no solucionan