A mujer la degollaron en medio de una discusión con su pareja en invasión de Caucasia, Antioquia

El crimen de esta mujer, de 38 años, ocurrió en las últimas horas, luego de una discusión que habría sostenido con su compañero sentimental. El hombre, luego del asesinato, salió corriendo de su vivienda y se le perdió cualquier rastro. Al señalado victimario, identificado como Abrahan Díaz, de 59 años, las autoridades ya lo están buscando para que responda por estos hechos.

Una vecina fue a visitar a Luisa Fernanda Madrigal a su casa en la invasión Santa Elena, de Caucasia. Cuando abrió la puerta, encontró un cuerpo tapado con una sábana en la cama y a su lado un charco de sangre. Al destaparlo, vio que era el de esta mujer, a quien la habían degollado para asesinarla.

Las sospechas contra este hombre comenzaron porque en horas de la madrugada se le vio salir desesperado del rancho en el que vivía y le puso un candado al mismo, el cual fue abierto por la vecina ante las dudas que tenía de este caso. Cuando se fue, según versiones, dijo que tenía que salir de urgencia porque uno de sus hijos se había accidentado.

Entérese: Así ocurrió la captura del sobrino de María Victoria Correa por su asesinato en Rionegro, Antioquia

Con base en las evidencias recolectadas por los investigadores judiciales que realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer, se buscará esclarecer bajo qué circunstancias se presentó el asesinato dentro de esta zona de invasión, una de las más grandes de Colombia y a la cual la víctima llegó con su pareja en 2022.

Luisa Fernanda era ama de casa y de vez en cuando trabajaba en lo que le resultara en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Era madre de dos hijos, de una mujer de 16 y un hombre de 20, los cuales había tenido en una relación anterior. Ambos iban a una iglesia pentecostal cercana a esta invasión y predicaban el cristianismo, señalaron sus allegados.

Le puede interesar: A cuchilladas mataron a la influencer La Traviesa RP en una vía de Antioquia: exnovio dice que fue un atraco

Los parientes exigen justicia por el crimen de esta mujer, de la cual manifestaron que no tenía comportamientos indebidos y se caracterizaba por su amabilidad. Tenía buena relación con sus vecinos, según se conoció.