Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El ‘estallido Palestina’ le falló a Petro

El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero, analizamos el fracaso de las movilizaciones pro-Palestina convocadas por el gobierno de Gustavo Petro el 7 de octubre, una estrategia política que busca desviar la atención de los graves escándalos de corrupción que enfrentan el presidente, su hijo Nicolás Petro y varios funcionarios, mientras utiliza una causa internacional para atacar a sus adversarios políticos como la Andi y la embajada de Estados Unidos. Luego, las múltiples contradicciones y mentiras de Daniel Quintero, desde su cambiante versión sobre sus votos pasados por Álvaro Uribe hasta su falsa afirmación de haber hablado con el Registrador Nacional sobre la consulta de la izquierda, evidenciando un patrón de manipulación de la verdad que genera serias dudas sobre su credibilidad como candidato presidencial del ahora Partido Comunista. Finalmente, revelamos los detalles del millonario caso de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde Misael Cadavid y otros funcionarios se apropiaron de miles de millones de pesos destinados a los bomberos mediante sobrecostos y facturas infladas, un esquema que evidencia la profunda red de corrupción que operaba durante la alcaldía de Daniel Quintero.

