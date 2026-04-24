x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nuevo intento de negociación: delegaciones de Irán y EE.UU. viajan a Pakistán

Ambos países buscan reactivar los diálogos tras un intento fallido, mientras la paralización del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, agrava la tensión.

  • Trump asegura tener “todo el tiempo del mundo” para negociar la paz, mientras refuerza la presión militar con un tercer portaaviones en la región. Foto: Getty y AFP
    Trump asegura tener “todo el tiempo del mundo” para negociar la paz, mientras refuerza la presión militar con un tercer portaaviones en la región. Foto: Getty y AFP
  • Estrecho de Ormuz. Foto: Getty
    Estrecho de Ormuz. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecían encaminadas a reanudarse el viernes con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después del fracaso de un intento anterior.

Paralelamente, la tregua en Líbano sigue pareciendo igual de precaria. La guerra en Oriente Medio, desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, deja ya miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de las conversaciones entre estadounidenses e iraníes, iniciadas hace dos semanas y suspendidas al cabo de unas horas, aunque el alto el fuego fue prolongado unilateralmente por Estados Unidos de forma indefinida.

Entérese: Trump anuncia extensión de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad, anunció el gobierno pakistaní. Araqchi “sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad”, según un comunicado de la cancillería pakistaní, que omite expresamente conversaciones con los emisarios del presidente Donald Trump.

La televisión estatal iraní informó que no tiene previsto reunirse con los negociadores estadounidenses. Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán “con el fin de mantener conversaciones (...) con representantes de la delegación iraní”, declaró sin embargo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurando que este encuentro fue solicitado por Teherán.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, no realizaría el viaje esta vez, pero podría unirse en caso de progresos.

Lea también: Israel ataca Líbano pese a tregua de tres semanas anunciada por Trump

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate y a Moscú para consultas bilaterales sobre la situación regional.

Vital para el mundo: el bloqueo en Ormuz amenaza la economía global

Mientras tanto, el tráfico marítimo sigue paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial, y que ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

Estrecho de Ormuz. Foto: Getty
Estrecho de Ormuz. Foto: Getty

La reapertura inmediata de Ormuz es “vital para el mundo”, destacó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El mercado petrolero cerró el viernes con optimismo por la posible reanudación de las conversaciones, aunque no anticipa una pronta reapertura de la vía.

Trump afirmó que tiene “todo el tiempo del mundo” para negociar la paz, mientras mantiene la presión militar con un tercer portaaviones en la región. En el frente libanés, el alto el fuego se encuentra bajo fuerte presión, pese a su prórroga de tres semanas anunciada por Trump.

Conozca: Irán ataca dos cargueros en el estrecho de Ormuz en plena prórroga de alto al fuego

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Hezbolá intenta sabotear un proceso de paz histórica entre Israel y Líbano. Hezbolá respondió que la prórroga no tiene ”sentido” por los persistentes actos de hostilidad de Israel y pidió al Estado libanés retirarse de negociaciones directas con Israel.

“Volvemos a casa”: familias regresan al sur de Líbano pese a la incertidumbre

Seis personas murieron en ataques israelíes en el sur de Líbano, según autoridades locales. Israel aseguró haber matado a seis miembros de Hezbolá, tras denunciar el derribo de uno de sus drones.

El ejército israelí emitió además un llamamiento para evacuar una aldea del sur de Líbano, el primero desde la extensión del alto el fuego. Una negociación directa con Israel “significaría un reconocimiento del enemigo”, dijo un residente que decidió abandonar su refugio y regresar a su aldea con la esperanza de que el alto el fuego sea permanente.

El conflicto en Líbano deja más de 2.400 muertos y un millón de desplazados desde marzo. La misión de la ONU en Líbano (Finul) anunció además la muerte de un casco azul indonesio herido en marzo.

Trump expresó que espera una reunión entre Netanyahu y el presidente libanés Michel Aoun en las próximas semanas, lo que sería un hito histórico entre países en guerra desde 1948.

Siga leyendo: El Ayatolá Jamenei está “gravemente herido” pero sigue lúcido tras ofensiva de EE. UU., según el NYT

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos