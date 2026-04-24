Nuevo intento de negociación: delegaciones de Irán y EE.UU. viajan a Pakistán

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecían encaminadas a reanudarse el viernes con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después del fracaso de un intento anterior.

Paralelamente, la tregua en Líbano sigue pareciendo igual de precaria. La guerra en Oriente Medio, desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, deja ya miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de las conversaciones entre estadounidenses e iraníes, iniciadas hace dos semanas y suspendidas al cabo de unas horas, aunque el alto el fuego fue prolongado unilateralmente por Estados Unidos de forma indefinida.

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El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad, anunció el gobierno pakistaní. Araqchi “sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad”, según un comunicado de la cancillería pakistaní, que omite expresamente conversaciones con los emisarios del presidente Donald Trump.

La televisión estatal iraní informó que no tiene previsto reunirse con los negociadores estadounidenses. Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán “con el fin de mantener conversaciones (...) con representantes de la delegación iraní”, declaró sin embargo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurando que este encuentro fue solicitado por Teherán.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, no realizaría el viaje esta vez, pero podría unirse en caso de progresos.

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Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate y a Moscú para consultas bilaterales sobre la situación regional.