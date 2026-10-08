Demanda de aires acondicionados se duplicará en 2030 por el calor y los centros de datos

El calentamiento global, el crecimiento de las ciudades y la expansión económica de los países emergentes están acelerando la demanda mundial de sistemas de aire acondicionado, una tendencia que modificará el consumo de electricidad y los modelos de negocio de la industria. De acuerdo con análisis recogidos por Daikin en su Sustainability Report 2026 y estudios de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda mundial de climatización podría duplicarse hacia 2030. En un escenario de calentamiento global de 4 °C, esta demanda podría incluso triplicarse para 2050. El crecimiento tendría un efecto directo sobre los sistemas eléctricos, pues la electricidad utilizada para enfriamiento podría aumentar hasta 40% para 2030. Consulte: Octubre llegará con más calor: la temperatura podría estar hasta 2,5 °C por encima del promedio histórico La situación plantea un desafío para las redes eléctricas globales, que deberán responder a una mayor necesidad de energía asociada con la climatización. Sin embargo, la IEA identifica un margen importante para reducir ese impacto mediante equipos más eficientes. Los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia disponibles actualmente en el mercado superan en más del doble la eficiencia promedio de los equipos vendidos a escala mundial. Por esta razón, la tecnología de alto rendimiento se perfila como uno de los elementos relevantes para avanzar en la transición energética.

En América Latina

En América Latina, la adopción de tecnologías de menor consumo energético avanza impulsada por las altas temperaturas y el incremento de los costos de la electricidad. Brasil es uno de los mercados de referencia para observar esta transformación. Según datos de Daikin, la penetración de equipos residenciales con tecnología Inverter pasó de 68% en 2024 a una proyección de 87,4% en 2025, mientras que para 2026 se espera que llegue a 97%. La tecnología Inverter permite ajustar automáticamente la potencia del compresor de acuerdo con las necesidades de la habitación. De esta manera, el equipo evita el funcionamiento basado en encendidos y apagados constantes, que generan picos de consumo de energía.

La tecnología Inverter gana terreno en América Latina al ajustar la potencia del compresor según las necesidades de enfriamiento. FOTO CORTESÍA

El cambio tecnológico también está acompañado por modificaciones en las normas de eficiencia energética de la región. Daikin ha trabajado con autoridades y organismos latinoamericanos en la actualización de estándares como el indicador SEER, que permite medir la capacidad de enfriamiento que proporciona un equipo por cada unidad de electricidad que consume. El objetivo es promover la sustitución de tecnologías consideradas obsoletas y avanzar hacia sistemas con un menor consumo energético.

Dónde se fabrican los sistemas de aire acondicionado

La compañía también ha reforzado su capacidad de producción e innovación en la región mediante plantas ubicadas en México y Brasil. Desde estas instalaciones fabrica equipos destinados tanto al mercado residencial como a proyectos de mayor escala, incluidos sistemas de enfriamiento de agua y soluciones para edificios e industrias, como los chillers. Entérese: En video | Impactante vendaval arrastró motos y voló techos en el norte de Cali y Yumbo Esta capacidad busca responder al crecimiento de la demanda regional y a la necesidad de contar con tecnologías que permitan controlar el consumo de electricidad asociado a la climatización.

¿Cómo cambiará el negocio del aire acondicionado?

El incremento de la demanda energética también está llevando a los fabricantes a modificar su modelo de negocio. Bajo su plan estratégico FUSION 30, Daikin está pasando de concentrarse exclusivamente en la venta de equipos a ofrecer soluciones integrales que incluyen ingeniería, reemplazo de sistemas, mantenimiento y gestión energética durante todo el ciclo de vida de los productos. La compañía tiene como objetivo que este segmento represente 40% de sus ventas de climatización para 2030, frente al 28% registrado recientemente. Este cambio amplía el papel de los fabricantes, que pasan de ser únicamente proveedores de equipos a participar en la gestión del desempeño energético de los sistemas durante varios años.

¿Por qué los centros de datos necesitan más sistemas de enfriamiento?

Los centros de datos se han convertido en uno de los focos prioritarios de esta estrategia debido al crecimiento de la inteligencia artificial y al uso de servidores de alta densidad. Estos equipos generan niveles elevados de calor, por lo que requieren sistemas especializados para mantener las condiciones adecuadas de operación y evitar fallas en la infraestructura digital. Entre las tecnologías demandadas se encuentran los sistemas de enfriamiento líquido y las soluciones de refrigeración de precisión, diseñadas específicamente para las necesidades de este tipo de instalaciones. Consulte: Octubre llegará con más calor: la temperatura podría estar hasta 2,5 °C por encima del promedio histórico Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: