Demanda de aires acondicionados se duplicará en 2030 por el calor y los centros de datos

El calentamiento global, el crecimiento de las ciudades y la expansión económica de los países emergentes están acelerando la demanda mundial de sistemas de aire acondicionado, una tendencia que modificará el consumo de electricidad y los modelos de negocio de la industria.
De acuerdo con análisis recogidos por Daikin en su Sustainability Report 2026 y estudios de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda mundial de climatización podría duplicarse hacia 2030.
En un escenario de calentamiento global de 4 °C, esta demanda podría incluso triplicarse para 2050. El crecimiento tendría un efecto directo sobre los sistemas eléctricos, pues la electricidad utilizada para enfriamiento podría aumentar hasta 40% para 2030.
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La situación plantea un desafío para las redes eléctricas globales, que deberán responder a una mayor necesidad de energía asociada con la climatización.
Sin embargo, la IEA identifica un margen importante para reducir ese impacto mediante equipos más eficientes. Los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia disponibles actualmente en el mercado superan en más del doble la eficiencia promedio de los equipos vendidos a escala mundial.
Por esta razón, la tecnología de alto rendimiento se perfila como uno de los elementos relevantes para avanzar en la transición energética.