Estas son las publicaciones por las que demandaron la elección de Cielo Rusinque en el CNE

Una demanda de nulidad electoral fue presentada en contra de la elección de Cielo Rusinque Urego como magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta acción judicial la interpuso un ciudadano identificado como Pedro Gilberto Niño Pardo, quien presentó ante el Consejo de Estado la querella contra Rusinque, que fue elegida como magistrada del CNE el pasado 25 de agosto. La acción fue radicada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con fundamento en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

¿Qué pide el solicitante?

Aunque el escrito recoge un largo historial de investigaciones penales y disciplinarias contra Rusinque, uno de sus argumentos centrales gira en torno a la actividad de la hoy magistrada en redes sociales durante su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Según la demanda, Rusinque expuso públicamente, a través de sus publicaciones, conceptos como contratación, empresas privadas, información electoral, transparencia y democracia, los cuales —al ser “agrupados y amplificados en redes sociales”— habrían terminado por construir un riesgo reputacional para la Registraduría Nacional, alimentando narrativas más amplias sobre una supuesta falta de garantías electorales. El texto sostiene que, en escenarios de alta polarización, una controversia que en principio es administrativa “puede transformarse rápidamente en un cuestionamiento sobre la integridad de las elecciones”.

Para sustentar este punto, la demanda aporta capturas de pantalla de pronunciamientos hechos por la propia Rusinque en sus redes, que —según el escrito— evidencian “un marco discursivo crítico” sobre la contratación y los mecanismos de vigilancia de la Registraduría. El demandante advierte que ese tipo de mensajes podría funcionar como insumo para que terceros instalen o refuercen narrativas de desconfianza hacia la institucionalidad electoral, justo cuando la autora de esas publicaciones pasó a ocupar un cargo dentro del propio sistema que cuestionaba. Este señalamiento se enmarca en un episodio concreto: las visitas administrativas que la SIC, bajo la dirección de Rusinque, realizó a la Registraduría entre el 12 y el 21 de marzo de 2024, en el contexto de una indagación por libre competencia relacionada con la empresa Thomas Greg & Sons, contratista del Estado para la expedición de pasaportes.

De acuerdo con la demanda, funcionarios de la SIC habrían accedido a información reservada de la Registraduría y solicitado los teléfonos celulares de servidores de alto nivel durante esas diligencias, actuación que la Procuraduría sancionó en primera instancia el 17 de marzo, imponiendo medidas contra el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otros 15 funcionarios y contratistas.

El demandante enlaza ambos elementos —las publicaciones en redes y las actuaciones administrativas— para argumentar que Rusinque mostró “un interés personal en el sistema electoral” antes de convertirse en magistrada del CNE, lo que considera incompatible con la separación de poderes y con la obligación que, según el escrito, tienen los congresistas de verificar rigurosamente las hojas de vida de los candidatos a ese organismo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El proceso apenas comienza su trámite ante el Consejo de Estado, que deberá resolver primero la solicitud de suspensión provisional antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lea también: La polémica Cielo Rusinque llega al CNE; así habla de sus propuestas