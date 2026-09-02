Demandan a Flypass por presunto cobro adicional de $220 en cada peaje electrónico

Una acción de grupo fue presentada contra F2X S.A.S., empresa propietaria de Flypass, por el presunto cobro adicional de $220 por cada paso por peaje realizado mediante algunos de sus planes de pago electrónico. Los demandantes buscan que, si el juez determina que los cobros fueron indebidos, los recursos sean restituidos a los usuarios afectados.
El proceso se tramita ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, con el radicado 05360310300220260036300, y cuestiona específicamente los cobros asociados a los planes Standard y Colpass de Flypass.
El reclamo se fundamenta en la regulación del Ministerio de Transporte sobre los sistemas de pago electrónico de peajes. La Resolución 20213040035125 de 2021 establece que el usuario no puede pagar por el paso por una estación de peaje un valor superior a la tarifa establecida oficialmente y prohíbe pactar cobros adicionales relacionados con ese paso.
El Ministerio reiteró esta prohibición en agosto de 2025 mediante una circular dirigida a los intermediadores del sistema.
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