Piden a fondos privados abstenerse de aplicar decreto para pasarle $25 billones a Colpensiones

Un pulso jurídico vuelve a involucrar al Gobierno y a los fondos de pensiones. Todo por cuenta del decreto que ordena el traslado masivo de aproximadamente $25 billones desde Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia hacia Colpensiones en un plazo récord de 15 a 30 días, el cual activó una ofensiva que busca frenar lo que varios expertos consideran una intervención desproporcionada sobre el ahorro privado.
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La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) abandera una de las demandas contra el decreto. Mediante una comunicación enviada a los cuatro fondos de pensiones, así como a la Superintendencia Financiera, FEDe solicitó formalmente que apliquen la “excepción de inconstitucionalidad”. Este mecanismo, amparado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, permite que una entidad se abstenga de cumplir una norma si esta contradice abiertamente la Carta Magna.
El argumento de la FEDe es que los fondos privados, al administrar un servicio público obligatorio, tienen el deber fiduciario de proteger el ahorro de sus afiliados y no pueden actuar como meros ejecutores automáticos de un decreto que vulnera el derecho de propiedad.
Según la Fundación, el traslado de estos recursos —que pertenecen a cerca de 120.000 afiliados— representa un efecto expropiatorio. La petición es clara: los fondos deben priorizar la defensa del ahorro individual por encima de la orden del Gobierno Nacional mientras la justicia decide el fondo del asunto.