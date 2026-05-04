x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Radican otra demanda para tumbar el nombramiento de Quintero en la Supersalud

Según Forero Quintero Calle no cumpliría los requisitos exigidos, al considerar que su formación académica y experiencia profesional no se ajustan a las funciones del cargo.

  • El congresista Andrés Forero demandó nombramiento de Daniel Quintero. Foto: Colprensa
    El congresista Andrés Forero demandó nombramiento de Daniel Quintero. Foto: Colprensa
hace 23 minutos
bookmark

El representante a la Cámara Andrés Eduardo Forero radicó una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Superintendencia Nacional de Salud.

En el mismo trámite, Forero solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos