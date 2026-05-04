Radican otra demanda para tumbar el nombramiento de Quintero en la Supersalud

El representante a la Cámara Andrés Eduardo Forero radicó una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Superintendencia Nacional de Salud.

En el mismo trámite, Forero solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo.

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