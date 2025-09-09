Sindicato lleva a Ecopetrol a la Fiscalía por presunta violación de derechos, ¿qué responde la petrolera?

La Unión Sindical Obrera (USO) volvió a encender las alarmas contra Ecopetrol y su filial Cenit. La Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de los derechos de reunión y asociación, lo que abre un nuevo capítulo de tensión entre el sindicato y la petrolera estatal.
La acción judicial, presentada por la SUO —filial de la Unión Sindical Obrera (USO)—, se fundamenta en el artículo 200 del Código Penal colombiano, que sanciona las vulneraciones a estos derechos.