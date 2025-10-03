x

Demandan a Tesla por la muerte de una joven que no pudo abrir las puertas cuando una Cibertruck se estaba incendiando

En el accidente, ocurrido en Estados Unidos, apenas hubo un sobreviviente.

  • La Cibertruck es la camioneta emblemática de la empresa Tesla. FOTO: Cortesía @Tesla
    La Cibertruck es la camioneta emblemática de la empresa Tesla. FOTO: Cortesía @Tesla
Agencia AFP
hace 51 minutos
bookmark

La familia de una joven muerta en Estados Unidos en un accidente a bordo de un vehículo Tesla demandó al fabricante de autos, a raíz de un supuesto problema en el cierre de las puertas, informaron el viernes medios del país.

Según la demanda presentada ante un tribunal de California, la estudiante de 19 años quedó atrapada en el habitáculo del auto en llamas tras haber chocado contra un árbol porque las puertas no abrían del interior ni del exterior.

“Su muerte era evitable”, declararon sus padres en un comunicado. Si no hubiese sido tan difícil escapar del Cybertruck en llamas, “estaría viva”, agregó su padre a medios estadounidenses, entre ellos The New York Times.

Cuatro jóvenes se encontraban en el Cybertruck, un modelo con carrocería de acero inoxidable, cuyo aspecto externo recuerda la forma de un vehículo militar.

El auto circulaba a velocidad excesiva en el momento del accidente, en la noche del 27 de noviembre de 2024, según los demandantes.

Solo un pasajero pudo ser rescatado con vida, luego de que un testigo lograse extraerlo rompiendo un vidrio.

El mes pasado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación luego de que varios propietarios de modelos Y de Tesla señalaron un problema en la apertura y cierre de las puertas.

Contactada por la AFP, Tesla no respondió de manera inmediata. La compañía, que fabrica vehículos electrónicos y automatizados, es dirigida por Elon Musk, uno de los empresarios más acaudalados del planeta, y quien se ha convertido en una figura política de derecha en los últimos tiempos.

Le puede interesar: Tesla llamó a revisión cientos de miles de Cybertrucks y tendrán que regresar al “taller”, ¿por qué?

