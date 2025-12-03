Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes Estadounidenses. En los videos aparece una casa que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. Las imágenes, por su parte, exponen varias habitaciones, baños y lo que parece ser un consultorio odontológico con mascaras en la pared, así como un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida, incluyendo los de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Esta es la foto de una habitación de la casa de Epstein en el Caribe que parece más bien un consultorio odontológico. El extraño detalle son las mascaras en la pared. FOTO: Tomada de X @OversightDems

Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”. Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material. Siga leyendo: Exsecretario del Tesoro de EE. UU. anunció su retiro de la vida pública tras revelarse sus mensajes con Jeffrey Epstein Queda por ver qué archivos verán la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso. Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe.

Otra imagen muestra el turco de la casa, que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. FOTO: Tomada de X @OversightDems

En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor. Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.