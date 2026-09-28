Demolieron el frontis de la iglesia de Venecia, Antioquia, ¿Por qué?

El Santuario San José de Venecia, en el Suroeste antioqueño, informó sobre la demolición del frontis de la icónica iglesia del centro de este turístico municipio.

Según detallaron, a raíz de que el frontis y parte de la fachada principal resultaron gravemente afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, la única solución para poder iniciar las labores de reconstrucción del templo implicaba la demolición de la fachada afectada.

Fue por esto que este fin de semana se procedió con la demolición de la parte dañada. Un grupo de obreros –por medio de lazos– fue jalando la dañada estructura.

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El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, dado que las fracturas críticas en las cúpulas y el pico central del templo representaban un peligro de inminente caída sobre el parque principal.

En la mañana del sábado 26 de septiembre, expertos en ingeniería realizaron la demolición controlada. De a poco, el imponente frontis empezó a ceder a los jalones de los obreros, hasta que por efecto de la gravedad terminó cayendo al piso.

“Hoy comienza una nueva etapa para nuestro santuario. Hoy damos el primer paso: la demolición del frontis. Duele ver caer una parte de nuestra casa. Pero sabemos que es el comienzo de algo nuevo”, comentaron desde el Santuario.

De acuerdo a la información disponible, la reconstrucción de la icónica iglesia es posible gracias al aporte de los feligreses.