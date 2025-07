El líder sindical aclaró que la actual situación en el terminal de Rionegro nada tiene que ver con "operaciones tortugas" adelantadas por el Sindicato, toda vez que estas aún no se han llevado a cabo. Eso sí, señaló que la actual situación no solo se da por la falta de personal sino por otras situaciones.



"Este aeropuerto se quedó chiquito y ha habido una mala planificación por parte de la entidad y una mala administración por parte de la directora regional Antioquia que estuvo hasta ayer en el cargo y una mala planificación del Gobierno Nacional. Porque si bien la política de turismo sí ha funcionado con el aumento de viajeros, no ha habido aumento exponencial de funcionarios, no ha habido mejora en las garantías, no ha habido sueldos, ni siquiera ha habido buenas sillas. No hay nada", explicó Mena.

La situación en el José María Córdova es crítica teniendo en cuenta que como nodo regional de transporte aéreo ostenta la cifra de 75 vuelos –de Colombia y otras partes del mundo– que entran y salen de sus instalaciones al día, por lo que cualquier clase de demora de los viajeros es un asunto sensible toda vez que también repercute en la insuficiencia de las instalaciones para manejar un aforo tan alto, lo que completa una especie de círculo vicioso.



Por ahora no se ha conocido pronunciamiento desde la Cancillería al sensible tema que no solo puede repercutir en el malestar de viajeros, sino en otros temas tan delicados como el crecimiento del turismo en la ciudad o en la infraestructura aeroportuaria de este terminal.