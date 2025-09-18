Denuncian al sargento retirado Alexander Chalá por presunto delito sexual con menor de 14 años

La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal contra el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz por presuntos actos sexuales con menor de 14 años.

Esta radicación se suma a la controversia que rodea a Chalá tras la circulación de un video en redes sociales en el que supuestamente aparece recibiendo fajos de billetes en un hotel.

Volviendo a los últimos hechos, de acuerdo con el documento, un abogado, actuando como apoderado, presentó la denuncia formal contra el sargento retirado por el presunto delito tipificado en el artículo 209 del Código Penal colombiano.

Entérese: Él es Alexander Chalá, sargento retirado cercano al petrismo señalado en un video donde presuntamente recibe dinero en efectivo; niega que sea él

En el relato se describen supuestos contactos, insistencias y encuentros que derivaron en señalamientos de actos abusivos para febrero de 2025, en circunstancias que involucran invitaciones, comunicaciones constantes y presiones ejercidas por parte del denunciado.

También se expone que hubo intentos de ocultar la información a familiares y que, tras los hechos, se habrían presentado presiones posteriores acompañadas de presuntas amenazas.