Demanda sacude a Hollywood: aseguran que nieta de Elvis Presley es la madre biológica de un hijo de John Travolta

Una nueva controversia sacude a Hollywood tras una denuncia judicial que involucra a John Travolta, a la familia de Elvis Presley y al origen biológico de Ben Travolta, el hijo menor del actor. La acusación fue presentada por Brigitte Kruse, exsocia comercial de Priscilla Presley, y salió a la luz a través de documentos divulgados por varios portales, entre ellos TMZ. Conozca: Cien años de Celia Cruz y noventa de Elvis Presley: el mundo celebra el nacimiento de los reyes de la música Según esos documentos, citados por TMZ, John Travolta y su fallecida esposa, Kelly Preston, habrían recurrido al uso de óvulos de Riley Keough, actriz e hija de Lisa Marie Presley, para concebir a su tercer hijo, quien hoy tiene 15 años. De acuerdo con la denuncia, esta práctica se habría dado tras descartar óvulos previamente donados por la propia Lisa Marie Presley.

“Kruse afirma que John y Kelly habían usado previamente los óvulos de Lisa Marie para embarazarse, pero que ya no los querían”, señaló TMZ al referirse sobre el contenido de los documentos incluidos en la demanda.

La denuncia sostiene además que, a cambio del supuesto acuerdo, Riley Keough habría recibido un automóvil Jaguar antiguo y un pago que oscilaría entre 10.000 y 20.000 dólares. Los documentos también mencionan que Lisa Marie Presley habría donado óvulos en un intento anterior para que la pareja tuviera un hijo.

Lisa Marie Presley murió en el 2023, a los 53 años. FOTO: Getty Images.

Tras la publicación de estas afirmaciones, los abogados de Priscilla Presley reaccionaron y desestimaron de manera contundente las acusaciones. En declaraciones a TMZ, señalaron que “Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”.

Brigitte Kruse (abrigo azul) fue la encargada de presentar la información al medio TMZ.. FOTO: Getty Images.